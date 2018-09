Condividi | Red 23:03 Domani mattina, al Parco tecnologico (auditorium Giuseppe Pilia edificio 2), via alla scuola scientifica del Crs4 sull’interoperabilità tra sistemi informativi in ambito sanitario, attraverso il convegno dal titolo “Sanità digitale: esperienze, prospettive ed evoluzioni in Italia” A Pula un convegno sulla sanità digitale



CAGLIARI – Domani, lunedì 17 settembre, dalle 10 alle 12, al Parco tecnologico di Pula (auditorium Giuseppe Pilia edificio 2), il Crs4 da avvio alla scuola scientifica sull’interoperabilità tra sistemi informativi in ambito sanitario, attraverso il convegno dal titolo “Sanità digitale: esperienze, prospettive ed evoluzioni in Italia”. Il momento di incontro, aperto al pubblico, ha l’obiettivo di mettere a confronto diversi punti di vista sulla sanità digitale in Italia, per condividere una riflessione sulle potenzialità e le criticità, presenti e future, associate alle tecnologie impiegate per migliorare la condivisione delle informazioni nei percorsi di cura, affinché i dati rilevanti siano tempestivamente disponibili al paziente ed agli operatori sanitari.



Il convegno e la scuola scientifica sono organizzati dal Crs4 grazie al supporto economico ed organizzativo di Sardegna ricerche e della Regione autonoma della Sardegna. Saranno presenti esperti di rilievo internazionale provenienti dal territorio e da alcune delle principali organizzazioni di riferimento per standard e linee guida in informatica clinica, quali il Consorzio Arsenàl, Hl7 ed Ihe.



La registrazione è prevista per le 9.30, mentre l'apertura avverrà mezz'ora dopo con "Ruolo della ricerca per l'innovazione nella sanità digitale" (F.Frexia). Alle 10.20, spazio a "Stato dell'arte del sistema informativo regionale e prossime evoluzioni" (V.Degiorgi); alle 10.40, "Sviluppo e gestione del sistema informativo Ats" (P.Annicchiarico); alle 11, "Innovazione a livello regionale: l'esperienza del Veneto" (C.Saccavini); alle 11.20, "Verso l'interoperabilità nazionale del fascicolo sanitario elettronico" (G.Cangioli); alle 11.40, "Impatto della gestione della privacy e del GDPR sulla sanità digitale" (F.Micozzi). Attorno alle 12, alla fine degli interventi, si aprirà la discussione finale, con conseguente chiusura dei lavori.