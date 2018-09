Condividi | Red 7:02 Da oggi a lunedì 8 ottobre compreso, è previsto il divieto di transito e fermata per tutti i veicoli in Piazza Sant´Antonio, davanti all´ex hotel Turritania. Infatti, nell´area sarà installato il tendone di Circo Paniko, nell´ambito della 21esima edizione di “Girovagando” Modifiche alla viabilità a Sassari



SASSARI - Da oggi (lunedì) a lunedì 8 ottobre compreso, è previsto il divieto di transito e fermata per tutti i veicoli in Piazza Sant'Antonio, davanti all'ex hotel Turritania. Infatti, nell'area sarà installato il tendone di Circo Paniko, nell'ambito della 21esima edizione di “Girovagando”



Sarà consentito l'accesso alla piazza per raggiungere la sede dell'associazione "Mondo X", ai veicoli regolarmente autorizzati. Domenica 23 settembre, inoltre, è previsto il divieto di fermata, dalle 8 alle 20, nelle corsie laterali di Porta Sant'Antonio, tra Corso Vico e Via Sant'Apollinare. Dalle 10 alle 19, sarà chiuso il traffico della corsia centrale di Porta Sant'Antonio, tra Corso Vico e Via Sant'Apollinare. Commenti SASSARI - Da oggi (lunedì) a lunedì 8 ottobre compreso, è previsto il divieto di transito e fermata per tutti i veicoli in Piazza Sant'Antonio, davanti all'ex hotel Turritania. Infatti, nell'area sarà installato il tendone di Circo Paniko, nell'ambito della 21esima edizione di “Girovagando” [LEGGI] Sarà consentito l'accesso alla piazza per raggiungere la sede dell'associazione "Mondo X", ai veicoli regolarmente autorizzati. Domenica 23 settembre, inoltre, è previsto il divieto di fermata, dalle 8 alle 20, nelle corsie laterali di Porta Sant'Antonio, tra Corso Vico e Via Sant'Apollinare. Dalle 10 alle 19, sarà chiuso il traffico della corsia centrale di Porta Sant'Antonio, tra Corso Vico e Via Sant'Apollinare.