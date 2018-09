Condividi | Red 9:06 E´ una donna la candidata sindaco per il capoluogo turritano proposta da Energie per l´Italia. Presentati venerdì sera il programma, il simbolo ed alcuni candidati alle Comunali 2019 Sassari: Energie per l´Italia candida Gabriella Serra



SASSARI - In un'affollata assemblea, svoltasi venerdì sera a Sassari, il Coordinamento comunale e provinciale di Energie per l’Italia, con i responsabili Elena Vidili ed Alessio Paganini, alla presenza del coordinatore regionale Tore Piana, hanno lanciato una proposta forte e concreta, presentando le proprie idee e programmi per il rilancio di Sassari, come “città leader del nord ovest della Sardegna, e per fare questo ha presentato il simbolo giallo, caratterizzato dal nome “Sassari” sotto la scritta “Energie per l’Italia” e la scritta molto rappresentativa all’interno del simbolo “Con il Centro Destra”. Ma a catalizzare l’attenzione della serata è stata l’indicazione di Gabriella Serra come candidato a sindaco. «Nessuna fuga in avanti - tiene a precisare Vidili - ma solamente la nostra proposta. Un partito se esiste deve contribuire a formulare, alla coalizione, idee, proposte, organizzazione e persone, esattamente quello che Energie per l’Italia oggi sta facendo. Sono orgogliosa come donna, che il mio partito abbia pensato di indicare una donna a un ruolo cosi prestigioso».



Nel suo intervento, Paganini ha sottolineato come il partito stia proponendo tutte persone nuove, ma inserite nella società sassarese con ruoli importanti. Ha ricordato come la bozza del programma abbia importanti novità innovativi per «la ripresa dell’orgoglio sassarese», la ripresa del ruolo di leadership di Sassari, «aeroporto e porto devono essere in funzione dell’intero territorio», il progettare le grandi opere per il territorio, un pensiero per la zona franca, il completamento delle incompiute della città, una migliore viabilità interna, una rivisitazione delle piste ciclabili, un’attenzione particolare alle attività commerciali e artigianali presenti, politiche attive per il lavoro, un'attenzione per la disabilità e la Legge 20, un'attenzione per gli anziani e la solitudine, ma anche particolare attenzione per tutte quelle famiglie che possiedono un animale da compagnia (cane o gatto) a casa. La meritocrazia da applicare ai dipendenti comunali per passare ad un maggiore decoro della città.



Infine, è intervenuto Piana, che ha illustrato la situazione politica regionale e locale: «il partito farà le liste alle Regionali, ed a oggi abbiamo già numerosi candidati, siamo nella coalizione di Centro destra e per questo motivo il simbolo conterrà la scritta “Con il Centro destra” all’interno del simbolo. Oggi, noi completiamo un lavoro iniziato quattro anni fa, siamo pronti anche qui a Sassari a presentare le nostre liste, che saranno composte da persone nuove della politica. Siamo e vogliamo rappresentare un’area liberale e di Centro destra moderata, alternativa al Pd, alla Sinistra e al M5S, che rispettiamo, ma siamo anni luce distanti dal loro modo di amministrare. Siamo inoltre pronti a confrontarci con tutte le forze di Centro destra, civiche e sardiste che formeranno la coalizione, pronti a fare anche passi di lato, se ci propongono idee, programmi e candidati a sindaco maggiormente condivisi. In attesa che la coalizione si costituisca, noi oggi esprimiamo la nostra proposta di candidato a sindaco, Gabriella Serra, una donna di 53 anni, che riteniamo molto attiva, pratica e esperta, capace di dare una svolta alla città di Sassari, se eletta. Nei prossimi giorni, con Gabriella Serra chiederemo di incontrare tutte le Autorità civili e religiose presenti in città, nonché tutte le categorie imprenditoriali, di volontariato, di professionisti, di lavoratori, di associazioni sia culturali che sportive, di volontariato, dei diversamente abili, per proporci e per ascoltare le loro proposte».



Ma chi è Serra? Una 53enne che, dopo il diploma, si iscrive all’Università di Sassari in Scienze politiche e nel mentre lavora alle poste e telecomunicazioni. Lavorerà poi in un grande centro di elaborazione dati, per arrivare in un'importante banca. Viene trasferita prima a Nuoro poi a Roma. Nel frattempo, diventa mamma ed ottiene dall’azienda per cui lavora la possibilità di rientrare a Sassari: qui inizia ad interessarsi al sindacato, lavorando attivamente. Viene eletta rsa nella sua azienda, nel Direttivo nazionale del sindacato, poi eletta in segreteria territoriale con incarichi in Cisl come rappresentante alle pari opportunità nazionali e regionali. Svolge per tre anni l’incarico di segretario generale del territorio di Olbia, per poi dedicarsi all’incarico territoriale di Sassari, occupandosi di importanti vertenze ed impegni sociali che continuano anche oggi.



Nel suo intervento, Gabriella Serra, ha evidenziato il suo totale impegno per riportare Sassari ad essere il motore per la ripresa dell’intero territorio: «dobbiamo fare sistema con gli altri Comuni, dobbiamo rivendicare il nostro peso politico nei confronti di Regione e Governo. Per fare questo, dobbiamo avere idee e capacità straordinarie, abbiamo bisogno dell’aiuto e del coinvolgimento di tutti i sassaresi, delle Istituzioni, nessuno escluso, presenti in città. Lavorerò a questo. Lavorerò anche a creare una coalizione la più vasta possibile, partendo dai partiti strutturati e dai movimenti civici oggi esistenti, che si riconoscono nell’area alternativa alla Sinistra e al M5S, forze politiche queste che rispetto, ma che mi sento anni luce distante e differente. Metto la mia persona a disposizione di tutti, pronta a confrontarmi sia con la coalizione, sia con i cittadini. Nelle prossime settimane organizzerò numerosi incontri in città e nelle periferie, borgate comprese, per capire ogni singola problematica,ringrazio il partito Energie per l’Italia per questa fiducia e opportunità che mi ha dato, spero di non deludervi».



Metto la mia persona a disposizione di tutti, pronta a confrontarmi sia con la coalizione, sia con i cittadini. Nelle prossime settimane organizzerò numerosi incontri in città e nelle periferie, borgate comprese, per capire ogni singola problematica,ringrazio il partito Energie per l'Italia per questa fiducia e opportunità che mi ha dato, spero di non deludervi».Nella foto: Gabriella Serra e Tore Piana