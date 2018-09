Condividi | Red 10:08 Si è tenuta nella sede della Provincia di Nuoro un incontro con l´assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu, che ha assicurato: «dopo lo stop del Governo alle risorse per le Periferie, massimo impegno per scongiurare questa sciagurata decisione» Piano rilancio del Nuorese nella fase operativa



NUORO - Il Piano del Nuorese è entrato nella fase operativa. Nella sede della Provincia di Nuoro, alla presenza dell’assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu, si è svolta una riunione per fare il punto sulle attività in corso. Sono intervenuti, oltre all'esponente della Giunta Pigliaru, l’amministratore della Provincia Costantino Tidu, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, i responsabili della segreteria tecnica ed i dirigenti regionali interessati allo sviluppo di tutte le azioni.



«Abbiamo fatto – ha spiegato Spanu - una puntuale verifica sull'avanzamento amministrativo e accertato che diverse azioni sono partite, soprattutto quelle relative alla governance degli ambiti culturale ed ambientale con particolare riferimento al progetto Visit nuorese. Sono in fase di realizzazione le azioni sulla scuola e si sta completando la progettazione avanzata degli interventi che riguardano l’università. Con gli amministratori della Baronia abbiamo esaminato l'iter del progetto di sviluppo del settore lapideo ad Orosei e Galtellì, il cui iter amministrativo sarà completato alla fine di questo mese». Nel corso del mese di ottobre, verrà convocata la Cabina di regia partenariale del Piano di rilancio del Nuorese, per una puntuale verifica condivisa.



Sui progetti per la città di Nuoro (Area vasta), Spanu ha ricordato, «che la Regione sta investendo 12milioni di euro collegati al finanziamento del Piano delle periferie inopinatamente definanziato dal Governo Conte». Nel denunciare la pericolosità di questa decisione dell'Esecutivo nazionale, l'assessore ribadisce, che «concordemente con le azioni intraprese dal sindaco Soddu e con il lavoro dell’amministratore Tidu, la Giunta manterrà i suoi impegni e darà corso in sede di conferenza Stato-Regioni a tutte le iniziative necessarie per evitare che tale sciagurata azione venga confermata. Sul Piano delle periferie – conclude Spanu – abbiamo puntato tutti, Regione, Provincia e Comune, per disegnare un futuro sostenibile e illuminato per le zone interne».



Nella foto: l'assessore regionale Filippo Spanu Commenti NUORO - Il Piano del Nuorese è entrato nella fase operativa. Nella sede della Provincia di Nuoro, alla presenza dell’assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu, si è svolta una riunione per fare il punto sulle attività in corso. Sono intervenuti, oltre all'esponente della Giunta Pigliaru, l’amministratore della Provincia Costantino Tidu, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, i responsabili della segreteria tecnica ed i dirigenti regionali interessati allo sviluppo di tutte le azioni.«Abbiamo fatto – ha spiegato Spanu - una puntuale verifica sull'avanzamento amministrativo e accertato che diverse azioni sono partite, soprattutto quelle relative alla governance degli ambiti culturale ed ambientale con particolare riferimento al progetto Visit nuorese. Sono in fase di realizzazione le azioni sulla scuola e si sta completando la progettazione avanzata degli interventi che riguardano l’università. Con gli amministratori della Baronia abbiamo esaminato l'iter del progetto di sviluppo del settore lapideo ad Orosei e Galtellì, il cui iter amministrativo sarà completato alla fine di questo mese». Nel corso del mese di ottobre, verrà convocata la Cabina di regia partenariale del Piano di rilancio del Nuorese, per una puntuale verifica condivisa.Sui progetti per la città di Nuoro (Area vasta), Spanu ha ricordato, «che la Regione sta investendo 12milioni di euro collegati al finanziamento del Piano delle periferie inopinatamente definanziato dal Governo Conte». Nel denunciare la pericolosità di questa decisione dell'Esecutivo nazionale, l'assessore ribadisce, che «concordemente con le azioni intraprese dal sindaco Soddu e con il lavoro dell’amministratore Tidu, la Giunta manterrà i suoi impegni e darà corso in sede di conferenza Stato-Regioni a tutte le iniziative necessarie per evitare che tale sciagurata azione venga confermata. Sul Piano delle periferie – conclude Spanu – abbiamo puntato tutti, Regione, Provincia e Comune, per disegnare un futuro sostenibile e illuminato per le zone interne».Nella foto: l'assessore regionale Filippo Spanu