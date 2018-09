Condividi | Red 17:26 Alberto Corradi e l´associazione Sardinia Open sono al lavoro per la 19esima edizione del torneo internazionale, in programma da domani a sabato sui campi in green set del Tennis club Alghero Corradi: ho uno staff dal cuore immenso



ALGHERO - Dopo i brillanti sforzi organizzativi nella primavera dello scorso anno, quando la Riviera del corallo ospitò i Mondiali a squadre di tennis in carrozzina, per Alberto Corradi e soci allestire una nuova edizione del Sardinia open parrebbe una bazzecola. Ma è proprio il diretto interessato che mette subito i puntini sulle i: «Organizzare una manifestazione internazionale è sempre un grosso impegno - esclama Corradi – perché accogliere 140 persone tra cui un centinaio di giocatori con problemi legati alla deambulazione non è mai una passeggiata. Ma grazie al mio splendido gruppo di volontari tutto è più semplice».



Secondo lei chi vincerà quest’edizione?

«Tra gli uomini direi Peifer. In campo femminile Capocci e nel quad Sugeno».



Si sta preparando per le Paralimpiadi di Tokio?

«Negli ultimi mesi ho giocato due finali internazionali (Forli e Cantù) ottenendo altrettante vittorie nel doppio. Mi alleno per centrare un obbiettivo quasi impossibile in quanto a Tokio ci andranno solo i primi dodici delle classifiche mondiali. Comunque ci proverò».



Ci racconta la sua giornata tipo nel periodo in cui deve allenarsi e organizzare?

«Mi alleno quattro-cinque volte la settimana. In quei casi la sveglia suona alle 7. Nei due negozi di ottica che ho a Sassari lavoro dalle 9 alle 13. Segue allenamento dalle 13.30 alle 15.30 e poi di nuovo a lavoro dalle 16.30 alle 20».



Si consolida il rapporto con il Cip Sardegna che crede tanto in queste manifestazioni internazionali.

«Da quando c'è Paolo Poddighe tutto è cambiato, finalmente si ha un rapporto diretto e un confronto totale sullo sport paralimpico. Se il buongiorno si vede dal mattino, credo che ci sarà un notevole sviluppo per tutto lo sport paralimpico in Sardegna».



La città di Alghero reagisce sempre allo stesso modo oppure ogni anno che passa è sempre più entusiasta di accogliere un evento così importante?

«Alghero in questi diciannove anni è migliorata tantissimo sul fronte dell’ospitalità riservata ai turisti disabili. La nostra manifestazione è sicuramente apprezzata e condivisa sia dai cittadini, sia dall'Amministrazione, che con la Fondazione Alghero ci supporta».



Come è nata l’idea di organizzare un corso teorico–pratico?

«Promana da un nostro super volontario, il professor Cristiano Depalmas, che ha coinvolto l'Università di Sassari per condividere temi importanti su sport e disabilità».



Nella nostra regione, il tennis in carrozzina si sta sviluppando bene?

«Come tutti gli sport per disabili incontriamo parecchie difficoltà, ma la nostra scuola tennis è sicuramente di primaria importanza a livello nazionale, in quanto ha sfornato campioni paralimpici come me e soprattutto Marianna Lauro, con quattro Paralimpiadi alle spalle. E poi ci sono i nuovi, Luca Arca e Mario Cabras, che stanno ottenendo brillanti risultati. Ma grazie al lavoro svolto dal nostro maestro Alessandro Ciotti e grazie all'Università di Sassari che ci permette di allenarci nei loro impianti, la nostra associazione primeggia in Italia sia per risultati che per numero di tesserati».



Considerazioni finali?

«Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff del Sardinia Open per l'immenso cuore con cui tutti gli anni accoglie atleti da tutto il mondo tra mille difficoltà».



