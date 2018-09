Condividi | Red 16:00 Gli auguri del primo cittadino Mario Bruno rivolti agli studenti ed al mondo scolastico locale. Progetti di riqualificazione per tutte le scuole, manutenzione in tutti i plessi: il calendario degli sfalci è online dal 30 agosto Scuola aperte ad Alghero: interventi



ALGHERO - «L'istruzione è l'arma più potente che si possa utilizzare per cambiare il mondo». Riprendendo la celebre citazione di Nelson Mandela, il sindaco di Alghero Mario Bruno, questa mattina (lunedì) ha rivolto dalla sua pagina Facebook i migliori auguri diretti agli studenti, docenti, personale, operatori, dirigenti e famiglie per l'avvio dell’Anno scolastico 2018-2019.



Continuerà con caparbietà e dedizione l'impegno dell'Amministrazione comunale, che nell'ultimo anno ha progettato e appaltato decine di interventi di riqualificazione su tutti gli edifici scolastici della città, senza tralasciarne nessuno, con l'obiettivo di rendere sempre più moderne ed attrezzate le scuole di ogni ordine e grado. Con un occhio attento alla programmazione pluriennale e progetti che guardano realmente al futuro: nascerà infatti ad Alghero la Scuola del Terzo millennio, con un grande auditorium musicale, ampi spazi per la socializzazione e la didattica, nuovi ambienti per lo studio.



Nel frattempo, prosegue il calendario degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi di tutti i cortili pertinenti ai plessi scolastici (è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente), con gli operai dell'Alghero In house e l'Ufficio Manutenzione che, dopo il super-lavoro realizzato a Fertilia nell'area dell'ex Ostello della gioventù, oggi residenza diffusa per gli anziani, eseguono gli sfalci e la pulizia dei giardini e cortili interni alle scuole pubbliche.



