Musi lunghi e partito che rimane spaccato. Senza un successore degno, l´ex coordinatore, già Governatore e oggi deputato, costretto a ritirare le dimissioni. Sarà lui a guidare il partito alle elezioni regionali in Sardegna Fi, è Cappellacci il nuovo coordinatore



CAGLIARI - L'ex Governatore e deputato Azzurro ha ritirato le sue dimissioni da coordinatore regionale di Forza Italia. E' quanto emerge dopo un confronto avuto con il leader Silvio Berlusconi. Sarà lui a guidare il partito alle elezioni regionali in Sardegna e nella non facile dialettica interna al Centrodestra con la Lega che, in accordo col Psd'Az, acquista sempre più spazio all'interno della coalizione.



Rimangono così le divisioni interne e le lotte intestine e non mancano i musi lunghi tra i forzisti sardi. Lega che nella giornata odierna ha aperto le porte della sede cagliaritana ai partiti del centrodestra per una prima riunione in vista del voto di febbraio.



C'erano tutti ad eccezione dell'Udc di Giorgio Oppi. Presenti i coordinatori di Lega-Psd'Az, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Riformatori Sardi. A coordinare il tavolo di coalizione sarà proprio il deputato leghista Eugenio Zoffili. Oltre due ore di riunione per definire il perimetro della coalizione elettorale e discutere i temi comuni a tutte le forze politiche: porte chiuse al PdS e dibattito aperto sulla scelta del candidato presidente, che comunque non arriverà con le primarie.