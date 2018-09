Condividi | Red 8:01 Questa sera, nei locali de L´ultimo spettacolo, in Corso Trinità 161, il direttore d´orchestra Lorenzo Della Fonte presenterà il suo secondo romanzo, edito da Elliot edizioni. Dialogherà con l´autore Luigi Frassetto Il senso del tempo a Sassari



SASSARI – Questa sera (martedi), alle 22, nei locali de L'ultimo spettacolo, in Corso Trinità 161, a Sassari, il direttore d'orchestra Lorenzo Della Fonte presenterà il suo secondo romanzo dal titolo “Il senso del tempo”, edito da Elliot edizioni. Dialogherà con l'autore Luigi Frassetto. Della Fonte, direttore d’orchestra, compositore, insegnante e scrittore, è docente titolare di Strumentazione per orchestra di fiati al Conservatorio di Torino, direttore dell’Orchestra di fiati della Valtellina, dell’Orchestra di fiati del Conservatorio di Messina, della Brass band del Conservatorio di Torino. È autore del libro “La banda: orchestra del nuovo millennio sulla storia della letteratura per fiati”, del romanzo storico musicale “L’infinita musica del vento” e del romanzo “Chopin non va alla guerra”, edito da Elliot nel 2017.



Il direttore d’orchestra francese Louis Jullien, realmente vissuto nella prima metà dell’Ottocento, è ancora oggi un vero e proprio enigma musicale. Di lui si disse tutto ed il contrario di tutto, definendolo il più grande artista della sua epoca oppure il maggior cialtrone che avesse mai calcato le scene musicali. Nel romanzo, il giovane Julius, artigiano orologiaio di grande talento, viene coinvolto suo malgrado nel destino di questo misterioso personaggio ed inizia, con piglio investigativo, una ricerca seguendo le sue tracce in giro per l’Europa post-napoleonica, in un’epoca in cui la misurazione del tempo con le sue varianti musicali rappresentava un’autentica rivoluzione.



Nel suo peregrinare, il ragazzo viene coinvolto in amori appassionati, eredità contese e rocambolesche avventure, come l’incredibile trasloco via ferrovia di un’intera fabbrica di orologi, dal Giura svizzero al Canton Ticino. Meccanismi di precisione, musiche straordinarie, personaggi storici e di fantasia vengono abilmente intrecciati nell’avvincente narrazione di un secolo di grandi trasformazioni sociali, economiche e culturali. Commenti SASSARI – Questa sera (martedi), alle 22, nei locali de L'ultimo spettacolo, in Corso Trinità 161, a Sassari, il direttore d'orchestra Lorenzo Della Fonte presenterà il suo secondo romanzo dal titolo “Il senso del tempo”, edito da Elliot edizioni. Dialogherà con l'autore Luigi Frassetto. Della Fonte, direttore d’orchestra, compositore, insegnante e scrittore, è docente titolare di Strumentazione per orchestra di fiati al Conservatorio di Torino, direttore dell’Orchestra di fiati della Valtellina, dell’Orchestra di fiati del Conservatorio di Messina, della Brass band del Conservatorio di Torino. È autore del libro “La banda: orchestra del nuovo millennio sulla storia della letteratura per fiati”, del romanzo storico musicale “L’infinita musica del vento” e del romanzo “Chopin non va alla guerra”, edito da Elliot nel 2017.Il direttore d’orchestra francese Louis Jullien, realmente vissuto nella prima metà dell’Ottocento, è ancora oggi un vero e proprio enigma musicale. Di lui si disse tutto ed il contrario di tutto, definendolo il più grande artista della sua epoca oppure il maggior cialtrone che avesse mai calcato le scene musicali. Nel romanzo, il giovane Julius, artigiano orologiaio di grande talento, viene coinvolto suo malgrado nel destino di questo misterioso personaggio ed inizia, con piglio investigativo, una ricerca seguendo le sue tracce in giro per l’Europa post-napoleonica, in un’epoca in cui la misurazione del tempo con le sue varianti musicali rappresentava un’autentica rivoluzione.Nel suo peregrinare, il ragazzo viene coinvolto in amori appassionati, eredità contese e rocambolesche avventure, come l’incredibile trasloco via ferrovia di un’intera fabbrica di orologi, dal Giura svizzero al Canton Ticino. Meccanismi di precisione, musiche straordinarie, personaggi storici e di fantasia vengono abilmente intrecciati nell’avvincente narrazione di un secolo di grandi trasformazioni sociali, economiche e culturali.