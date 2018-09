Condividi | Red 7:02 Servizio trasporto in ambulanza: l´assessore regionale della Sanità ha incontrato i rappresentanti delle postazioni della centrale 118: «Pronti a dare risposte alle istanze degli operatori» Arru incontra il 118



CAGLIARI - L'assessore regionale della Sanità Luigi Arru ha incontrato i rappresentanti delle postazioni centrali della centrale 118 Sardegna Gimmy Onnis e Claudio Cugusi, con i quali ha esaminato l'andamento del servizio di trasporto in ambulanza. Si è discusso in particolare degli aspetti che riguardano l'organizzazione di questo importante servizio.



Arru ha convenuto «sulla necessità di adeguare il sistema di soccorso base alle mutate esigenze della riforma sanitaria e dell’elisoccorso che deve essere integrato, per essere pienamente efficace, con la rete del trasporto su strada». L'esponente della Giunta Pigliaru ha ascoltato le richieste dei portavoce delle postazioni, che hanno ricordato l'esigenza di un aggiornamento dei rimborsi attuali in linea con i maggiori costi del soccorso di base.



Arru ha convenuto «sulla necessità di adeguare il sistema di soccorso base alle mutate esigenze della riforma sanitaria e dell'elisoccorso che deve essere integrato, per essere pienamente efficace, con la rete del trasporto su strada». L'esponente della Giunta Pigliaru ha ascoltato le richieste dei portavoce delle postazioni, che hanno ricordato l'esigenza di un aggiornamento dei rimborsi attuali in linea con i maggiori costi del soccorso di base.

L'assessore ha spiegato che la Giunta intende approfondire e dare concrete risposte anche su questo punto. Sul tema della formazione del personale, Luigi Arru ha chiarito, che «la Regione guarda al modello di Areu Lombardia per arrivare a un sistema formativo permanente anche del soccorritore di base, con i costi e le certificazioni a carico di Areus». Inoltre, al tavolo è emersa la necessità di rivedere il numero e la dislocazione delle duecento postazioni presenti nell'Isola per valorizzare le piccole realtà di soccorso. L'assessore regionale si è impegnato a convocare a breve un nuovo incontro a Cagliari, allargato ai rappresentanti della centrale Nord Sardegna e di Avis, Anpas, Misericordia e Croce rossa.