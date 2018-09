Condividi | Red 12:12 Nicola Addis è il nuovo presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Sassari ed Olbia-Tempio. 65enne ozierese, è stato dirigente medico del Laboratorio Analisi di Ozieri, dello Spresal, della direzione medica del Presidio ospedaliero di Ozieri, medico competente della Asl di Sassari, dal 2015 è in pensione Addis a capo dell´Ordine dei Medici



SASSARI - Nicola Addis è il nuovo presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Sassari ed Olbia-Tempio. 65enne ozierese, è stato dirigente medico del Laboratorio Analisi di Ozieri, dello Spresal, della direzione medica del Presidio ospedaliero di Ozieri, medico competente della Asl di Sassari, dal 2015 è in pensione.



Per diversi anni, ha ricoperto l’incarico di tesoriere all’interno dell’Ordine. Addis succede a Cesco Scanu, scomparso prematuramente a luglio. Con l’elezione del nuovo presidente, il Consiglio direttivo ha rinnovato l’esecutivo: vicepresidente è stato eletto il medico legale Salvatore Lorenzoni, segretaria la ginecologa Pina Zara, mentre tesoriere sarà il nefrologo Sergio Sotgia, fra l’altro il consigliere più giovane.



«Il primo pensiero va proprio a Cesco, il cui ricordo mi accompagnerà sempre, e seguirò tutti i buoni propositi da lui attuati per migliorare e far crescere l’Ordine, garantendone l’autonomia e l’indipendenza: è una grande responsabilità, ma lavorerò a porte aperte coinvolgendo tutto il Consiglio e quanti avranno idee e istanze», ha dichiarato Nicola Addis appena eletto.



