Incidente stradale: ciclista ferito

GAIRO - I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jerzu sono intervenuti per un incidente stradale registratosi lungo la Strada provinciale 28, all'altezza del chilometro8. Per cause ancora da accertare, ma verosimilmente per una foratura alla ruota anteriore, un 50enne turista danese ha perso il controllo della bicicletta su cui stava viaggiando cadendo rovinosamente sull'asfalto. Il ciclista, avendo riportato delle escoriazioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato per accertamenti all'ospedale di Lanusei.