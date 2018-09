Condividi | P.P. 18:45 Avrebbe puntato le coste spagnole senza riuscire ad arrivarci. Mercoledì scorso l'algherese aveva acceso i motori di un motoscafo da dodici metri e da allora aveva fatto perdere le sue tracce. Si attende la conferma dalle autorità sulle dinamiche dell´avventura Ritrovato Usai dopo 7 giorni: è vivo



ALGHERO - Ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi (martedì) Fabrizio Usai [



Salito a bordo del “Razim”, il Gobbi 38 Sport con tre motori entrobordo, aveva fatto perdere le sue tracce. L'uomo, secondo le ultime indiscrezioni ancora non confermate dalle autorità, sarebbe stato rintracciato in mezzo al mare molto vicino alle coste spagnole.



Per sei giorni la Guardia di Finanza e la Capitaneria avevano pattugliato in lungo e largo il mare. L'uomo avrebbe da subito puntato la Spagna, ma dopo qualche giorno di navigazione, senza carburante, sarebbe rimasto in balia del mare. A questo punto, è stato soccorso da una barca a vela. Ospitato a bordo, lo stanno ora riaccompagnando verso Alghero. Sentito telefonicamente dal comandante della locale Capitaneria di porto, il tenente di Vascello Roberto Fronte, Usai pare sia in buone condizioni fisiche.



ultimo aggiornamento ore 19.28 ALGHERO - Ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi (martedì) Fabrizio Usai [ LEGGI ]. Si tratta dell'algherese disperso da mercoledì scorso e ripreso intorno alle 2 della mattina, dalle telecamere del circuito di video-sorveglianza del Consorzio del Porto di Alghero.Salito a bordo del “”, il Gobbi 38 Sport con tre motori entrobordo, aveva fatto perdere le sue tracce. L'uomo, secondo le ultime indiscrezioni ancora non confermate dalle autorità, sarebbe stato rintracciato in mezzo al mare molto vicino alle coste spagnole.Per sei giorni la Guardia di Finanza e la Capitaneria avevano pattugliato in lungo e largo il mare. L'uomo avrebbe da subito puntato la Spagna, ma dopo qualche giorno di navigazione, senza carburante, sarebbe rimasto in balia del mare. A questo punto, è stato soccorso da una barca a vela. Ospitato a bordo, lo stanno ora riaccompagnando verso Alghero. Sentito telefonicamente dal comandante della locale Capitaneria di porto, il tenente di Vascello Roberto Fronte, Usai pare sia in buone condizioni fisiche.