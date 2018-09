video Condividi | Red 9:01 Nel Main draw maschile, va al secondo turno il gallurese Mario Cabras. Esordio vittorioso per Fabian Mazzei. Vittoria i due set anche per Ivan Tratter, per Luca Spano e per Mario Alfredo Naselli Partenza bagnata per il Sardinia Open



ALGHERO - La pioggia ha condizionato pesantemente la prima giornata della 19esima edizione dei Sardinia Open international wheelchair tennis-Trofeo Tavoni, iniziata oggi sui campi in green set del Tc Alghero. I primi match sono entrati in campo con circa tre ore di ritardo sulla tabella di marcia ed una seconda sosta ha stoppato ulteriormente il regolare andamento dei match. Superlavoro dai parte dei volontari dell'Asdc Sardinia Open, che hanno fatto si che i campi fosseto all'altezza della situazione nel minor tempo possibile.



Nel Main draw maschile, va al secondo turno il gallurese Mario Cabras, che ha avuto la meglio per 6-3, 6-0 sullo svedese Jan Bostrom. Esordio vittorioso per Fabian Mazzei. Il pluricampione italiano ha superato 6-4, 6-4 il belga Mike Denayer. Vittoria i due set anche per Ivan Tratter, 6-2, 6-1 sullo svizzero Yann Jauss, per Luca Spano, doppio 6-1 sullo svizzero Herbert Keller, e per Mario Alfredo Naselli, 6-3, 6-0 sullo svedese Lars Jernberg. Tutto secondo pronostico per le teste di serie in campo: il francese Stephane Houdet (1) non ha lasciato game al connazionale Abou Konate; stesso risultato per il britannico Gordon Reid (2) su Davide Nevola; il belga Joachim Gerard (3) ha regolato l'austriaco Nico Langmann 6-1, 6-3; il francese Nicolas Peifer (4) non ha concesso giochi ad Antonio Cippo; il giapponese Takashi Sanada (5) ha superato Marco Amadori 6-1, 6-0; lo spagnolo Martin De la Puente (6) ha rifilato un doppio 6-1 all'elvetico Thomas Suter; lo spagnolo Daniel Caverzaschi ha regolato 6-2, 6-0 il francese Nicolas Vanlerberghe ed il greco Stefanos Diamantis (8) ha battuto Suraj Maurino 6-2, 6-1. Saluta subito la compagnia l'eterno Martin Legner. L'austriaco, protagonista di tutte e 19 le edizioni, ha perso 6-0, 6-2 contro il belga Jef Vandorpe.



Due i match disputati per il main draw femminile, con l'eliminazione di Giulia Valdo per mano dell'elvetica Annabelle Ribeaud (6-2, 6-3) e la vittoria della svedese Rebecka Bellander, 6-2, 6-0 sulla svizzera Gabriela Buehler. Per la categoria Quad, subito out il “padrone di casa” Alberto Corradi, superato 6-2, 6-1 dall'olandese Sam Schroder. Ko anche Ivano Boriva, 6-0, 6-1 contro il sudafricano Donald Ramphadi, mentre lo svedese Anders Hard l'ha spuntata per 6-3, 6-4 contro Antony Cotterill.



