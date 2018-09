Condividi | Red 11:11 Sull´onda dell´entusiasmo generale per il successo dell´oristanese Stefano Oppo, secondo nel doppio pesi leggeri nei Mondiali di canottaggio appena conclusi, il canottaggio sardo si è riunito per il recupero della prima regata regionale rinviata a marzo Regata regionale sul Lago Omodeo



ORISTANO - Sull'onda dell'entusiasmo generale per il successo dell'oristanese Stefano Oppo, secondo nel doppio pesi leggeri nei Mondiali di canottaggio appena conclusi, il canottaggio sardo si è riunito sul Lago Omodeo per il recupero della prima regata regionale rinviata a marzo. Le gare si sono svolte regolari sulle distanze previste per le varie categorie e sono state un test importante al termine dell'estate.



Tra le gare più combattute, il Doppio junior maschile, vinto con un buon tempo dall'equipaggio del Sannio di Bosa, composto da Manuel Pinna e Giovanni Cossu, ed il Quattro di coppia misto Ragazzi, vinto dall'equipaggio misto Ichnusa Cagliari-Sannio Bosa, composto da Daniel Vinci, Gabirele Di Dino, Bogdan Virdis e Manuel Pinna. I due equipaggi ed altri equipaggi femminili saranno presenti sabato 22 e domenica 23 settembre alla Standiana di Ravenna, per il Campionato italiano societario-Trofeo delle regioni.



