S.O. 12:06 Base stagionale a rischio, ma potrebbero essere incrementati i collegamenti. Niente di ufficiale ancora, ma potrebbe essere questa la linea della compagnia aerea irlandese sullo scalo di Alghero. Un po' come avviene su Parigi o altri scali internazionali. In attesa di possibili novità, pre-caricati i voli della Summer 2018. Attesa per i voli invernali su Barcellona e Madrid Niente hub Ryanair, ma più voli



ALGHERO - Settimane delicate per lo scalo internazionale di Alghero e la nuova programmazione dei collegamenti. Sul versante summer, quello che meno impensierisce il territorio e gli operatori, trattative in corso sulle destinazioni e i collegamenti della prossima estate.



La compagnia irlandese ha pre-caricato i voli della scorsa stagione, confermando tutte le tratte nazionali e internazionali, ma senza prevedere l’hub estivo. Tradotto: nessun aereo potrebbe essere ospitato sulla pista del Riviera del Corallo. Un po’ come avviene su Parigi o altri scali internazionali.



Occhi puntati anche e soprattutto sui mesi invernali. Si attende per il mese di ottobre lo sblocco dei contratti con i vettori Vueling, Volotea ed EasyJet sulle tratte individuate dalla Regione Sardegna per la destagionalizzazione. Oltre a Londra Luton (già vendibile), questo garantirebbe nei mesi più freddi la ripresa dei collegamenti su Barcellona, Madrid, Venezia e Napoli. Tutte tratte operate nei mesi estivi ed in procinto di chiusura.