Rombo Ferrari sui Bastioni di Alghero: immagini

Settantacinque modelli della Ferrari hanno attraversato la Riviera del corallo per la "Ferrari cavalcade classiche", evento di punta della Casa automobilistica di Maranello. Le auto, accuratamente selezionate tra i modelli più significativi ed autentici provenienti da tutto il mondo, hanno sfilato nelle vie Don Minzoni e Garibaldi, per giungere nel centro storico e sostare sui Bastioni Cristoforo Colombo. In mostra anche i modelli storici provenienti dalle collezioni d'epoca dal 1948 al 1970.