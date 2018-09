Condividi | S.O. 19:00 Il coordinatore della Lega Nord per il Nord Sardegna, Giovanni Nurra, si è presentato in Questura a Sassari per formalizzare la denuncia contro ignoti. A raccogliere la sua denuncia, i dirigenti della Digos Nurra, (Lega): volevano uccidermi



SASSARI - Il coordinatore della Lega Nord per il Nord Sardegna, Giovanni Nurra, si è presentato in Questura a Sassari per formalizzare la denuncia contro gli autori dell'attentato di cui sarebbe stato vittima dieci giorni fa. Secondo quanto riportato dallo stesso Nurra, avrebbe rischiato di rimanere vittima di un incidente stradale: ignoti, agendo di notte, avrebbero allentato i bulloni che sostengono le ruote posteriori della sua auto. «Volevano uccidermi» ha dichiarato il leader della lega Nord a Sassari. A raccogliere la sua denuncia, i dirigenti della Digos. Dopo la denuncia è arrivata la solidarietà di molti esponenti politici.