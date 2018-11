Condividi | S.O. 18:03 Lo dispone l´ordinanza del sindaco Mario Bruno, in seguito all´avviso di condizioni meteorologiche avverse. Criticità moderata disposta dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Sardegna Allerta meteo: lunedì scuole chiuse ad Alghero



ALGHERO - Condizioni meteo avverse. Scuole di ogni ordine e grado chiuse nella giornata di lunedì 19 novembre ad Alghero. Lo dispone l'ordinanza alla firma del sindaco Mario Bruno, in seguito all'avviso di condizioni meteorologiche avverse - codice arancione - diramato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Sardegna dalle ore 03 del 19.11.2018 per le 36 ore successive. Le scuole rimarranno chiuse anche a Sassari.