Maltempo: scuole chiuse lunedì a Sassari

SASSARI - Scuole di ogni ordine e grado chiuse nella giornata di domani, lunedi 19 novembre, a Sassari. Lo dispone l'ordinanza firmata questo pomeriggio dal sindaco Nicola Sanna, in seguito all'avviso di condizioni meteorologiche avverse – codice arancione – diramato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Sardegna.