Serie D: vittoria di misura per il Latte Dolce

SASSARI - Vittoria di misura per il Latte Dolce. Nel match valido per la 13esima giornata del girone G del campionato di serie D, la compagine sassarese supera l'ostico Cassino con una rete del difensore Cabeccia al 74'.



PRIMO TEMPO. Al primo affondo è subito corner biancoceleste: sugli sviluppi, Palombo va in presa senza patemi. Ci prova Tribelli, bravo Garau a non rendergli la vita facile, in una gara già vivace fin dalle prime battute. Tirelli ci prova su punizione, alta sulla traversa. All'8', Camara spinge sulla sinistra e costringe la difesa a liberare in angolo: Garau para in due tempi. Il Cassino continua a correre sulla sinistra ed è aggressivo sulla mediana, mister Udassi. Al 26', Ribelli spara alto, giallo a Garau per proteste. Fallo di Mannone al limite dell'area (ammonito), batte la punizione Bianchi: alto di poco sopra la traversa. In pieno recupero del primo tempo, Udassi viene allontanato dalla panchina. Dopo 3' di extra-time, si torna negli spogliatoi.



SECONDO TEMPO. Al 59' Marcheggiani calcia in area, ma Garau è pronto a parare. Giallo per Carboni, che poi, buttato giù in corsa da Mannone, costringe l'arbitro alla doppia ammonizione del suo avversario. Dentro Palmas per Carboni. Al 68', Marcheggiani costringe Garau al miracolo dalla brevissima distanza. Dentro anche Scognamillo e risultato che non si sblocca. Al 74', punizione dalla destra, parabola che incoccia alla perfezione la testa di Cabeccia per l'1-0 biancoceleste. Spazio a Gianni, poi dentro anche Gadau, con Piga che esce dal campo dopo una botta. L'arbitro concede cinque minuti di recupero. Ammonizione per Centra. E' l'utimo spunto in cronaca: fischio finale ed il Latte Dolce conquista l'intera posta in palio.



SASSARI LATTE DOLCE-CASSINO 1-0:

SASSARI LATTE DOLCE: Garau, Pireddu, Patacchiola, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Piga (32'st Gadau), Masala (23'st Gianni), Marcangeli (25'st Scognamillo), Carboni (18'st Palmas), Tuccio. Allenatore Stefano Udassi.

CASSINO: Palombo, Mannone, Carcione, Ricamato, Tirelli, Tribelli, (35' Zegarelli), Camara, Tomassi (25'st Centra), Marcheggiani, Darboe (25'st Prisco), Nocerino. Allenatore Corrado Urbano.

ARBITRO: Samuele Andreano di Prato.

RETE: 29'st Cabeccia.



