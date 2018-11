Condividi | Red 23:27 Nel match valido per la quinta giornata del campionato di serie C, le rossoblu di mister Desole hanno ceduto per 1-2 al San Marino academy, che sbanca il Campo Nuovo di Porto Torres Calcio femminile: Torres sconfitta a domicilio



SASSARI – Torres sconfitta a domicilio. Nel match valido per la quinta giornata del campionato di serie C di calcio femminile, le rossoblu di mister Desole hanno ceduto per 1-2 al San Marino academy, che sbanca il Campo Nuovo di Porto Torres



PRIMO TEMPO. Al 7', arriva il vantaggio del San Marino: azione personale sulla sinistra di Rigaglia, il suo tiro non viene trattenuto da Griffiths e Baldini la mette dentro con un facile tap-in sottoporta. La risposta delle rossoblu arriva un minuto dopo con una conclusione da fuori area di Fancellu: palla di poco a lato. La Torres prova a rendersi pericolosa con un'azione personale di Ladu e con il sinistro di Cocco, tentativi che non centrano il bersaglio. San Marino ancora avanti al 13' sull'asse Montalti-Rigaglia: lancio dalle retrovie del terzino destro per il taglio dell'ala sinistra, che da posizione centrale tenta il pallonetto che sfiora lo 0-2. Le ospiti pungono prevalentemente sulle fasce e stavolta è Baldini a provare l'incursione sfiorando la propria doppietta personale. Al 19', sprazzi di Torres con il lancio lungo di Congia in profondità per Fancellu, scarico in mezzo per Farris che prova il sinistro al volo senza successo. Al 24', arriva il raddoppio del San Marino: calcio di punizione di Rigaglia che trova la via della rete anche grazie ad una deviazione decisiva della barriera. Prima della chiusura del primo tempo, ancora Baldini prova l'ennesimo tentativo della sua partita incuneandosi in area e provando a battere Griffiths, stavolta impeccabile con una parata all'angolino. Squadre al riposo sul doppio vantaggio ospite.



SECONDO TEMPO. Le padrone di casa tentano la reazione. Al 48', ci prova Congia su calcio di punizione, ma lo spiovente si spegne alto sopra la traversa. Un minuto dopo, azione prolungata da parte delle rossoblu conclusa da Sanna, con un tiro-cross dalla sinistra che sfiora la rete sul secondo palo. Al 60', match riaperto con la rete di Ladu: azione personale sulla destra, dribbling secco e tiro di punta all'angolino, che batte Montanari. Il San Marino non ha nessuna intenzione di farsi riprendere ed al 67' Baldini sfiora la doppietta con un sinistro angolato. Ma il risultato non cambia più.



SASSARI TORRES FEMMINILE-SAN MARINO 1-2:

SASSARI TORRES FEMMINILE: Griffiths, Ledda, E.Tola, Congia, Sanna, Peddio, Orsini, Cocco, Fancellu, Ladu, Farris. Allenatore Desole.

SAN MARINO: Montanari, Micciarelli, Montalti, Venturini, Piazza, Deidda, Lanotte (24'st Piergallini), Prenga (20'st Costantini), Baldini, Menin (20'st Barbieri), Rigaglia (43'st Bianchi). Allenatore Conte.

ARBITRO: Martinelli di Ostia.

RETI: 7' Baldini, 24' Rigaglia, 15'st Ladu.



