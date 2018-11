Condividi | Red 22:07 Sul parquet del PalaSerradimigni, l´Oriora si impone per 111-113 contro il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, nel match valido per la settima giornata del campionato Lba Basket: Pistoia sbanca Sassari



SASSARI - Pistoia sbanca Sassari. Sul parquet del PalaSerradimigni, l'Oriora si impone per 111-113 contro il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, nel match valido per la settima giornata del campionato Lba.



Starting five biancoblu con Smith, Bamforth, Petteway, Thomas e Cooley, coach Ramagli risponde con Bolpin, Peak, Krubally, Auda e Johnson. Ad aprire le danze è Thomas, per gli ospiti risponde Bolpin con due triple e Pistoia mette la testa avanti. Smith e Bamforth si iscrivono a referto, ma i toscani sono in fiducia e puniscono dall’arco con Severini, Peak e Bolpin scappando sul +9. I sassaresi suonano la carica e risalgono la china: ad accendere la rimonta la coppia Smith-Bamforth, Polonara si unisce alla causa e Cooley con canestro and one firma la parità. Il layup di Peak chiude la prima frazione 28-30. Nel secondo quarto, gli uomini di coach Esposito cambiano ritmo e mettono la testa avanti: a condurre la rimonta ci sono Gentile e Polonara dall’arco. Peak trascina i suoi, ma Smith si accende, punisce dalla lunga distanza e scrive il +5 biancoblu. Cooley fa la voce grossa in area, sigla 7punti a cronometro fermo. I toscani si riportano ad un possesso di distanza, ma i sassaresi li ricacciano indietro. Dopo 20’, il tabellone dice 57-52.



Al rientro dall’intervallo lungo, i biancoblu entrano in campo con grinta: 4-0 in avvio, con coast to coast di Smith e l’alleyoop alzato da Petteway per Polonara. Il Banco scappa fino a +13 grazie ad un ottimo Petteway (autore di 9punti nella terza frazione) ed un incisivo Polonara (protagonista per alcuni minuti). L'Oriora trova in Johnson punti ed energia per riportarsi a contatto (74-70), ma Spissu e Polonara ricacciano indietro i biancorossi. La tripla allo scadere di Johnson al 30’ vale l'83-77. Nell’ultimo quarto, Pistoia, trascinata dal solito Johnson, si riporta in parità quando ci sono 5’25’’ da giocare: tripla di Peak e 92-92. I sassaresi rimettono la testa avanti con Thomas, per i toscani risponde Auda. La sfida è apertissima, Johnson piazza un mini parziale di 5punti, tripla di Peak e Pistoia mette ancora la testa avanti (96-104). Il Banco si sblocca con la bomba di Bamforth e Smith a cronometro fermo. Cooley mette a segno il canestro del -3, ma Peak firma il +5 con 34’’ sul cronometro. Canestro and one di Bamforth con 11’’ da giocare: Peak non sbaglia dalla lunetta, gli isolani non riesco nell'ultimo tentativo di aggancio. Al PalaSerradimigni finisce 111-113.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-ORIORA PISTOIA 111–113:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 3, Smith 16, Bamforth 20, Petteway 18, Devecchi, Magro, Pierre 2, Gentile7 , Thomas 14, Polonara 19, Diop, Cooley 12. Coach Vincenzo Esposito.

ORIORA PISTOIA: Bolpin 12, Della Rosa 3, Peak 35, Auda 12, Di Pizzo, Martini 3, Querci, Severini 10, Johnson 32. Coach Alessandro Ramagli.

PARZIALI: 28-30, 57-52, 83-77.



