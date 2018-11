Condividi | Red 9:14 Volutamente ispirato alla sceneggiatura dell’omonimo film di Ettore Scola del 1977, interpretato da Sophia Loren e Marcello Mastroianni, lo spettacolo è inserito nelle due rassegne “Colazione fuori banco” e “Sere d’inverno” Teatro: ad Alghero, una giornata particolare



ALGHERO - Prossimo appuntamento in cartellone per la Compagnia Teatro d’Inverno è “Una giornata particolare” con Elisabetta Dettori e Giuseppe Ligios per la regia dello stesso Ligios. Volutamente ispirato alla sceneggiatura dell’omonimo film di Ettore Scola del 1977, interpretato da Sophia Loren e Marcello Mastroianni, lo spettacolo è inserito nelle due rassegne “Colazione fuori banco” e “Sere d’inverno”, all’interno delle quali andrà in scena venerdì 23 novembre, alle 10.30, e sabato 24, alle 21, al Teatro Civico di Alghero.



Un ambiente chiuso, due protagonisti, due storie umane. Fuori il mondo, la Storia, di cui ci arriva l’eco dalla radio che esalta l'arrivo a Roma del Führer della Germania nazista nell'Italia fascista del 1938. Un evento che fa da sfondo a due piccole storie personali, in una giornata che sarà particolare per tutti. I due personaggi, grazie al loro incontro, cambiano, si trasformano, modificano il loro sguardo sulla realtà che li circonda. Antonietta, donna, madre e moglie asservita ai figli ed al marito, grazie all’incontro con Gabriele mette in discussione le sue certezze sul regime, scoprendo un assopito rispetto per se stessa, ed un modo diverso di stare con un uomo. Gabriele, annunciatore radiofonico licenziato dall'Eiar (attuale Rai) perché omosessuale, e destinato al confino, perché giudicato “disfattista, inutile e con tendenze depravate”, con Antonietta trova finalmente la forza di uscire allo scoperto, e sentendosi per la prima volta accettato, apprezzato ed amato per quello che è. Ignorante e sottomessa lei, colto e raffinato lui, apparentemente diversissimi, i due si sentono, si annusano e si riconoscono.



Oltre agli appuntamenti algheresi, Una giornata particolare sarà mercoledì 21 a Nuoro, all’interno della rassegna teatrale a cura della compagnia Bocheteatro “La Sardegna dei teatri”, ed a Mogoro, domenica 25, ospite nella rassegna “Ultimo Teatro”, a cura di Tragodia Teatro. Lo spettacolo è proposto con bigliettazione ridotta per studenti ed over65, con gratuità per gli insegnanti accompagnatori e con possibilità di abbonamento sia per la rassegna Sere d’Inverno, sia per Colazione fuori banco. Quest’ultima rassegna, oltre che rivolgersi alle scuole ed agli studenti, è aperta a tutti gli spettatori che vorranno assistere alla rappresentazione diurna, anziché al serale. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, Teatro d’Inverno risponde al numero 388/5721808 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30, ed il sabato, dalle 16 alle 19).



Sempre nell’ambito del teatro didattico di Colazione fuori banco, sezione infanzia, da segnalare gli appuntamenti con lo spettacolo musicale “Ci serve una favola”, di e con Stefania Ambroggi e Gianfranco Corona, in scena oggi (lunedì) e domani, martedì 20 novembre, alle 10.30, sempre al Teatro Civico. Il ciclo di teatro didattico Colazione fuori banco rientra nell’ambito del progetto “TxT–teatro per tutti”, nato dal bando regionale “Culture_lab” Por Fers 2014-2020, che vede la Compagnia Teatro d'Inverno capofila insieme ad altri partner culturali.



