Oltre 8´ di applausi interrotti da un bis: erano attesi da ventisei anni a Sassari e non hanno deluso le aspettative del Comunale di Sassari i Carmina Burana di Carl Orff, inseriti per la prima volta nella Stagione lirica dell'Ente concerti "Marialisa de Carolis" Carmina Burana, magia al Comunale



SASSARI - Oltre 8' di applausi interrotti da un bis: erano attesi da ventisei anni a Sassari e non hanno deluso le aspettative del Comunale i Carmina Burana di Carl Orff, inseriti per la prima volta nella Stagione lirica dell’Ente concerti “Marialisa de Carolis”. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare il ritorno del capolavoro in città e l’esecuzione della complessa partitura da parte di tutti i protagonisti che hanno affollato il palcoscenico del teatro, a partire dall’Orchestra dell’Ente concerti, diretta dallo spagnolo Jordi Bernàcer: un organico composto da sessantacinque musicisti, tra cui molti giovani alle prese per la prima volta con il capolavoro ispirato agli antichi scritti medievali musicati dal compositore tedesco.



Imponente il Coro dell’Ente concerti, settantacinque elementi tra soprani, mezzi, tenori e bassi, preparati da Antonio Costa, affiancati dalle trenta giovanissime voci bianche della Corale “Canepa”, guidate da Salvatore Rizzu. L’entusiasmo del pubblico ha superato le convenzioni, strappando applausi anche durante il concerto, in particolare dopo la più nota delle “cantiones profanae”, il brano “O fortuna”, che apre e chiude l’opera a simboleggiare la ruota della sorte che ciclicamente segna l’esistenza umana. Applauditissimi i tre solisti Aleksandra Kubas-Kruk (già apprezzata come Gilda nel “Rigoletto” appena andato in scena al Comunale), il baritono Fabio Previati (Taddeo nell’“Italiana in Algeri” di inizio stagione) ed Ettore Agati (controtenore cagliaritano non ancora 30enne).



Il finale è un applauso convinto, con il bis di "Tempus est iocundum", brano in cui sono coinvolti tutti i 170 artisti. Il successo della "prima" si è aggiunto all'entusiastico apprezzamento della mattina, quando ottocento studenti accompagnati dai loro docenti avevano ascoltato i Carmina nell'Anteprima riservata alle scuole. Il concerto è stato riproposto anche ieri pomeriggio.