Antidroga in azione a Lanusei

LANUSEI - I reati in materia di stupefacenti impongono al Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, di monitorare costantemente il fenomeno e predisporre attività finalizzate al contrasto. Infatti, si registrano allarmanti dati, soprattutto riguardanti il coinvolgimento dei giovani. Le attività dei militari dei vari Reparti dipendenti dal Comando provinciale hanno consentito di assicurare alla giustizia un elevato numero di persone dedite al traffico o anche alla sola vendita al dettaglio di sostanze vietate, ottenendo così importanti risultati.



Un’importante attività è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Lanusei che, dall’inizio del 2018 hanno eseguito decine di perquisizioni, che hanno portato tra l’altro all’arresto di quattordici persone, alla denuncia a piede libero di altre ventiquattro, alla segnalazione alla competente autorità amministrativa di undici assuntori ed al sequestro di 50grammi di eroina, 3chilogrammi di cocaina, 3chilogrammi di marijuana e 150grammi di hashish, a cui non può non aggiungersi l’importante recupero, ad aprile (che consentiva l’arresto di due persone), di oltre 70mila euro in contanti nascosti in un’abitazione, con 100grammi di cocaina, quattro detonatori, miccia detonante: questi, in sintesi, i numeri relativi all’attività di prevenzione e repressione in materia di spaccio di sostanze stupefacenti che confermano l’Ogliastra zona sensibile ai traffici illeciti in “entrata ed in uscita” anche per altre zone dell’Isola.



Tra l'altro, proprio sabato, i militari della Stazione di Tortolì hanno sottoposto a controllo un furgone sospetto vicino alla località "la Capannina". A bordo del mezzo, un 60enne residente ad Orosei è stato trovato in possesso di circa 100grammi di infiorescenze di marijuana, confezionata sottovuoto; la somma complessiva di 430euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio; due coltelli a serramanico ed un coltello da cucina di cui l'uomo non ha saputo giustificarne il porto. Dopo le operazioni, sono stati approfonditi il controllo nell'abitazione di Orosei, dove i Carabinieri, con il supporto dello Squadrone Cacciatori di Abbasanta, hanno trovato la somma di 28mila euro, suddivisa in banconote di vario taglio, celate scaltramente in vari punti dell'abitazione, presunto provento di spaccio ed un involucro in cellophane contenente complessivamente 15,70grammi di cocaina. L'uomo è stato deferito in stato di libertà per il possesso ingiustificato di coltelli e possesso di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso con la 55enne compagna, presente nell'abitazione all'atto della perquisizione.