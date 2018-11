Condividi | Red 16:12 Il forte runner, portotorrese di nascita ed algherese d´adozione, ha portato a termine quest´ultima pesante prova in 3h53´, classificandosi 23esimo assoluto su 500 atleti e secondo della sua categoria (SM 55), confermandosi vicecampione italiano Marco Spina protagonista nella 50km



ALGHERO – Domenica, Salsomaggiore Terme ha ospitato l'Ultra K Marathon, corsa su strada di 50chilometri, valida per il Campionato italiano della specialità. Fra i partecipanti alla manifestazione sportiva, il forte runner, portotorrese di nascita ed algherese d'adozione Marco Spina. Nella lunga carriera podistica, ha nel suo palmares trentadue maratone (2h40' il suo miglior tempo), oltre 50 mezze maratone (più volte campione sardo di categoria), la 100chilometri del Passatore a giugno (primo di categoria), la Marathon des Sables nel 2014, la Desert Oman nel 2016, nonchè varie gare trial in Sardegna (sempre con risultati di rilevo). Ieri, ha portato a termine quest'ultima pesante prova in 3h53', classificandosi 23esimo assoluto su 500 atleti e secondo della sua categoria (SM 55), confermandosi vicecampione italiano.



