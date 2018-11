Condividi | Red 17:13 Domani pomeriggio, l´ex ministo sarà nell´Aula Magna del Rettorato per il terzo appuntamento con “Il bello e la sfida di essere donna”, il percorso-concorso promosso dall’Ateneo cagliaritano per la creazione e la diffusione di video ed elaborati giornalistici sul rispetto e la valorizzazione della figura femminile Donne e politica: Finocchiaro a Cagliari



CAGLIARI - Sarà Anna Finocchiaro, magistrato ed ex parlamentare, già ministro dei Rapporti con il Parlamento nel Governo Gentiloni e ministro alle pari opportunità nel primo Governo Prodi, l’ospite del terzo seminario del percorso-concorso “Il bello e la sfida di essere donna”, promosso dall’Università degli studi di Cagliari per la creazione e la diffusione da parte degli studenti di video ed elaborati giornalistici sul rispetto e la valorizzazione della figura femminile. L’incontro, dal titolo “Donne nella politica”, è fissato per domani, martedì 20 novembre, alle 16, nell’Aula magna del Rettorato. Seguirà una tavola rotonda, martedì 27,che chiuderà l’iniziativa fortemente voluta dal rettore Maria Del Zompo.



Magistrato, Finocchiaro è stata ministro per i rapporti con il Parlamento nel Governo Gentiloni dal dicembre 2016 fino alla fine della legislatura, mentre nel primo Governo guidato da Romano Prodi è stata ministro per le Pari opportunità. In questo ruolo, aveva firmato un provvedimento intitolato “Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori”, con l'obiettivo di evitare alle donne incinte ed alle madri con figli minori di dieci anni la pena detentiva all'interno delle prigioni, e consentire loro di scontare la condanna nel proprio domicilio o, nel caso ne fossero sprovviste, in case-famiglia. E’ stata anche presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato. Prima dell’impegno in politica, subito dopo la laurea, Anna Finocchiaro ha lavorato in Banca d’Italia ed è stata pretore di Leonforte, poi sostituto procuratore al Tribunale di Catania fino al 1987. E’ sposata e ha due figlie.



Al percorso-concorso bandito dall’UniCa, stanno partecipando più di 150 studenti, che dopo aver seguito i seminari tematici e gli incontri tecnici, si cimenteranno nella realizzazione di un video o di un elaborato in stile giornalistico sul tema "Il bello e la sfida di essere donna”. I migliori video ed elaborati saranno premiati con premi in denaro (mille euro al primo classificato, 500 al secondo attribuiti dalla giuria tecnica, 700 al primo e 300 al secondo nel contest su Facebook). Ai partecipanti, saranno attribuiti anche crediti formativi universitari secondo i criteri indicati nel bando.



