Condividi | Red 16:49 L’appello del presidente di Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio per la Giornata in ricordo delle vittime della strada: «garantire sicurezza sulle strade dell’isola, sì al completamento della quattro corsie» Aci: troppe vittime, si viaggia a 4 corsie



ALGHERO - «Il completamento della quattro corsie da Sassari ad Alghero è indispensabile sotto molti aspetti. Viabilità e sicurezza innanzitutto: noi sosteniamo questa linea, di fondamentale importanza per il territorio, la cui vivibilità dipende anche dalla qualità di una rete viaria che deve assicurare le migliori condizioni di sicurezza ed evitare che le strade del Nord Sardegna siano ancora disseminate di croci».



Lo dice il presidente di Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio a proposito delle iniziative intraprese dal Comune di Alghero e da altre Istituzioni del territorio per impedire che il completamento della Sassari-Alghero possa subire uno stop definitivo o un declassamento a due corsie [



«Proprio oggi (ieri per chi legge, ndr.) si celebra la Giornata in ricordo delle vittime della strada - lo ricorda Pes di San Vittorio - Lo stesso presidente nazionale dell’Automobile club d’Italia Angelo Sticchi Damiani ha sottolineato che la mobilità non può esigere un tributo di nove morti al giorno». Ecco perché, «per primarie ragioni di sicurezza – conclude il presidente di Aci Sassari – ci uniamo al coro che chiede a gran voce che la strada sia portata a compimento secondo il progetto originario che prevedeva le quattro corsie».



Nella foto: Giulio Pes di San Vittorio Commenti ALGHERO - «Il completamento della quattro corsie da Sassari ad Alghero è indispensabile sotto molti aspetti. Viabilità e sicurezza innanzitutto: noi sosteniamo questa linea, di fondamentale importanza per il territorio, la cui vivibilità dipende anche dalla qualità di una rete viaria che deve assicurare le migliori condizioni di sicurezza ed evitare che le strade del Nord Sardegna siano ancora disseminate di croci».Lo dice il presidente di Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio a proposito delle iniziative intraprese dal Comune di Alghero e da altre Istituzioni del territorio per impedire che il completamento della Sassari-Alghero possa subire uno stop definitivo o un declassamento a due corsie [ LEGGI ]. Un orientamento in favore del ridimensionamento sarebbe stato espresso giovedì da alcuni rappresentanti della struttura ministeriale. A Roma, in sede di Commissione per la Valutazione di impatto ambientale del lotto da Rudas al centro abitato di Alghero, l’unico ancora da realizzare, le obiezioni ai nuovi adeguamenti progettuali presentati da Anas sarebbero andate in quella direzione.«Proprio oggi () si celebra la Giornata in ricordo delle vittime della strada - lo ricorda Pes di San Vittorio - Lo stesso presidente nazionale dell’Automobile club d’Italia Angelo Sticchi Damiani ha sottolineato che la mobilità non può esigere un tributo di nove morti al giorno». Ecco perché, «per primarie ragioni di sicurezza – conclude il presidente di Aci Sassari – ci uniamo al coro che chiede a gran voce che la strada sia portata a compimento secondo il progetto originario che prevedeva le quattro corsie».Nella foto: Giulio Pes di San Vittorio