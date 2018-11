video Condividi | S.O. 22:55 A rischio 125 milioni di euro. I sindaci dei comuni di Sassari, Alghero, Porto Torres, Castelsardo, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria si ritroveranno mercoledì presso la sede temporanea del sindaco e della giunta di Alghero all´innesto della Sassari-Alghero. Le parole di Nicola Sanna 4 corsie patrimonio della Rete Metropolitana



ALGHERO - C'è il rischio che la Sassari-Alghero rimanga un'incompiuta a causa della furia ideologica di burocrati romani che nulla hanno a che fare con la Sardegna e nonostante non vi siano impedimenti normativi alla realizzazione dell'opera, i 125 milioni finanziati dal Governo Renzi paiono sempre più in bilico.



Sindaci del nord ovest della Sardegna uniti a sostegno dell'importante arteria a 4 corsie mancante del lotto 1 della SS291. Così, nonostante la rivendicazione forte del territorio vede inserirsi questioni spiccatamente propagandistiche che poco o per nulla centrano con il diritto del territorio di veder ultimata la 4 corsie, i comuni di Sassari, Alghero, Porto Torres, Castelsardo, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria si ritroveranno mercoledì presso la sede temporanea del sindaco e della giunta di Alghero all'innesto della Sassari-Alghero.



Comune, Rete metropolitana e Regione condivideranno la linea ufficiale da presentare ai Ministeri romani. L'assemblea dei sindaci della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, infatti, tra i punti all'ordine del giorno della seduta di domani, tratterà proprio la presentazione delle osservazioni sul progetto di completamento della quattro corsie.