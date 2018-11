Condividi | S.O. 23:39 Il chiarimento dell´assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alghero, Lalla Cavazzutti: nel giardino dell´ex ostello sono semplicemente in corso i lavori di riqualificazione Cra, cittadini, alberi: la Cavazzutti chiarisce



ALGHERO - Dall'indignazione al realismo il passo non è mai stato così breve. Tanto che dell'annullamento della manifestazione "Alberi per il futuro" programmata per la giornata del 18 novembre è proprio l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alghero a svelarne i retroscena rispondendo direttamente a Marco Busdraghi, Paola Deiana, Daria Derriu, Nadia De Santis, Roberto Ferrara, Paolo Guglielmi, Fabio Manca, Paolo Piria, Graziano Porcu, Daniele Resio, Pasqualino Sotgia [



«Mi preme immediatamente confortare i nove cittadini attivi del Movimento 5 Stelle e i due loro portavoce in Consiglio comunale, informandoli che l'Amministrazione comunale ha certamente a cuore il valore che nuove piantumazioni di alberi hanno per un futuro più sostenibile, come peraltro ha a cuore il futuro degli anziani che attualmente ospitano l'ex Ostello di Fertilia, oggi casa residenziale diffusa. L'impossibilità di piantumare nuove essenze alberate nel giardino della struttura, infatti, è stata dettata semplicemente dal concomitante avvio della seconda fase d'invertenti strutturali che riguardano principalmente, ma non solo, la realizzazione dei nuovi percorsi pedonali esterni».



E ancora: «Motivo per cui le operazioni di messa a dimora delle piante all’interno dell’area di cantiere, come evidenziato dal dirigente del Settore Sviluppo del Territorio cui compete l'onere della sicurezza, avrebbero comportato la necessità di effettuare una dettagliata analisi delle interferenze (DUVRI) ai sensi del D.lgs. n° 81/2008. Pertanto, buon senso ha consigliato di rimandare l'intervento di piantumazione dopo l’ultimazione dei lavori edili in fase di esecuzione, con la speranza che tanta disponibilità possa essere manifestata anche in futuro, magari aderendo - per chi ancora non lo avesse fatto - al consolidato progetto di Cittadinanza attiva del Comune di Alghero, modello oggi preso d'esempio da diverse amministrazioni ed enti locali per la cura della città».



Così Lalla Cavazzuti, che ricorda come nell'ultimo anno, tra il 2017 e 2018, sul territorio urbano di Alghero siano state piantate 71 nuove Phitolacca Dioica sul Lungomare Valencia, 33 Morus Platanifolia fruitless in via Garibaldi e Piazza Girona e 4 Oleandri ad albero in via Cagliari. Nuovi alberi che si aggiungono ai numerosi Lecci impiantati sulla via Giovanni XXIII.



Nella foto: i lavori in corso di realizzazione a Fertilia Commenti ALGHERO - Dall'indignazione al realismo il passo non è mai stato così breve. Tanto che dell'annullamento della manifestazione "Alberi per il futuro" programmata per la giornata del 18 novembre è proprio l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alghero a svelarne i retroscena rispondendo direttamente a Marco Busdraghi, Paola Deiana, Daria Derriu, Nadia De Santis, Roberto Ferrara, Paolo Guglielmi, Fabio Manca, Paolo Piria, Graziano Porcu, Daniele Resio, Pasqualino Sotgia [ LEGGI ].«Mi preme immediatamente confortare i nove cittadini attivi del Movimento 5 Stelle e i due loro portavoce in Consiglio comunale, informandoli che l'Amministrazione comunale ha certamente a cuore il valore che nuove piantumazioni di alberi hanno per un futuro più sostenibile, come peraltro ha a cuore il futuro degli anziani che attualmente ospitano l'ex Ostello di Fertilia, oggi casa residenziale diffusa. L'impossibilità di piantumare nuove essenze alberate nel giardino della struttura, infatti, è stata dettata semplicemente dal concomitante avvio della seconda fase d'invertenti strutturali che riguardano principalmente, ma non solo, la realizzazione dei nuovi percorsi pedonali esterni».E ancora: «Motivo per cui le operazioni di messa a dimora delle piante all’interno dell’area di cantiere, come evidenziato dal dirigente del Settore Sviluppo del Territorio cui compete l'onere della sicurezza, avrebbero comportato la necessità di effettuare una dettagliata analisi delle interferenze (DUVRI) ai sensi del D.lgs. n° 81/2008. Pertanto, buon senso ha consigliato di rimandare l'intervento di piantumazione dopo l’ultimazione dei lavori edili in fase di esecuzione, con la speranza che tanta disponibilità possa essere manifestata anche in futuro, magari aderendo - per chi ancora non lo avesse fatto - al consolidato progetto di Cittadinanza attiva del Comune di Alghero, modello oggi preso d'esempio da diverse amministrazioni ed enti locali per la cura della città».Così Lalla Cavazzuti, che ricorda come nell'ultimo anno, tra il 2017 e 2018, sul territorio urbano di Alghero siano state piantate 71 nuove Phitolacca Dioica sul Lungomare Valencia, 33 Morus Platanifolia fruitless in via Garibaldi e Piazza Girona e 4 Oleandri ad albero in via Cagliari. Nuovi alberi che si aggiungono ai numerosi Lecci impiantati sulla via Giovanni XXIII.Nella foto: i lavori in corso di realizzazione a Fertilia