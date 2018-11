Condividi | Red 9:42 Sabato 24 e domenica 25 novembre, la feste del 4x4 sarà nella Riviera del corallo, con il settimo Raduno Land Rover Sardegna. L'evento viene annualmente creato in un tracciato nuovo in zone sempre differenti Alghero off-road: raduno annuale Land Rover



ALGHERO - Sabato 24 e domenica 25 novembre, la feste del 4x4 sarà ad Alghero, con il settimo Raduno Land Rover Sardegna. Tutto pronto per la settima edizione del raduno annuale del marchio ovale, un’edizione ricca come sempre di novità. L'appuntamento è patrocinato dal Comune di Alghero ed è organizzato da Paolo Spina, presidente del Club 4x4 Experience Sardegna, ideatore e fondatore dell’evento in collaborazione con il Concessionario Glm Land Rover, che negli anni porta ad avere un numero sempre più alto di equipaggi non solo provenienti da tutta la Sardegna, ma anche dal resto dell’Italia.



L'evento viene annualmente creato in un tracciato nuovo in zone sempre differenti: Osilo e Tergu, Ossi, Ittiri, La Corte, Usini, Uri ed Olmedo, quest’anno ad Alghero per un percorso fino a raggiungere Putifigari, attraverso vecchie mulattiere e percorsi forestali, a completamento di quello che è il lavoro fatto negli ultimi anni nell’area del Coros. Grazie al patrocinio del Comune di Alghero, patria del Mondiale rally negli ultimi anni, della Scala Piccada e del Baia delle Ninfe, l'organizzazione ha deciso di portare la partenza e la suggestiva realtà sportiva all’interno del centro urbano di Alghero, allestendo la segreteria e lo start con esposizione dei mezzi nella Banchina Millelire, per far conoscere a tutti uno sport motoristico a volte conosciuto in maniera non del tutto corretta.



Legata a questo evento, il sabato, a partire dalle 17, nel Bar Plata de Mar, che per il solo sabato darà ospitalità alla segreteria dell'evento, ci sarà una festa del 4x4 con musica e proiezione di video degli eventi passati. La tappa di Alghero sarà il giro di prova per valutare la possibilità per la prossima primavera di portare una tappa di campionato italiano di Formula Track, una specialità fuoristradistica che va per la maggiore negli ultimi tempi. Grazie ad una convenzione con la Corsica Sardinia Ferries Partner del club e dell'evento, ci saranno venti equipaggi che arriveranno dalla Penisola. Domenica, dalle 8.30, ci sarà il ritrovo dei mezzi nella Banchina Millelire, da dove i mezzi partiranno in colonna per sfilare all'interno del centro di Alghero. La carovana, da Via Vittorio Emanuele, lascerà l'abitato per dirigersi in direzione Surigheddu, punto di partenza del percorso off road, basato su un tracciato di 42chilometri. Il percorso si sviluppa su una base turistica con varianti medio-impegnative, che metteranno a dura prova i fuoristradisti più esigenti, a causa del fondo del tracciato composto per il 70percento da uno strato argilloso che ha portato con le abbondanti pioggia alla creazione di diversi chilometri più impegnativi per via del fango.