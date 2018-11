Condividi | Red 14:51 In programma domani e giovedì, nelle sale dll´aeroporto del capoluogo gallurese, l´evento formativo Sardinia tourism call2action su itinerari e cammini Turismo: Call2action ad Olbia



OLBIA - Un’esperienza intima ed autentica alla scoperta di luoghi unici dal punto di vista paesaggistico e culturale, in una terra dove l’accoglienza è considerata sacra. Turismo “lento”, natura, cultura, spiritualità ed accoglienza sono i cardini del progetto regionale sui cammini: una proposta turistica sempre più unitaria ed articolata, le cui prospettive saranno presentate nel corso del sesto ed ultimo appuntamento del 2018 di Sardinia Tourism Call 2 Action, in programma domani, mercoledì 21, e giovedì 22 novembre, all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. L’evento presenterà un segmento turistico capace di generare numeri importanti a livello mondiale, con un trend in costate crescita, ed illustrerà realtà e modelli evoluti nel settore. L’appuntamento chiude il ciclo di eventi di approfondimento professionale e confronto interattivo destinato agli stakeholder del mondo turistico regionale, attivato dalla Geasar, società di gestione dello scalo olbiese, promosso e sostenuto dall’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio, nell’ambito del Piano di promozione e comunicazione attraverso il sistema aeroportuale sardo.



“Crediamo che – spiega Barbara Argiolas, assessore regionale del Turismo, artigianato e commercio, che interverrà nella due giorni - lo sviluppo di progetti incentrati sul turismo di comunità e di un’offerta di viaggio sostenibile che consente di vivere al meglio il patrimonio materiale e immateriale dell’Isola, scoprire le peculiarità dei territori ed entrare in contatto con chi li vive sia, insieme ad altri prodotti tematici come la rete escursionistica e le ciclovie, una delle strade da percorrere per rafforzare il turismo esperienziale nell’isola, creare nuove stagionalità e favorire una migliore integrazione fra costa e aree interne. La Sardegna e i suoi itinerari offrono un’esperienza unica, allo stesso tempo culturale, spirituale e turistica, che permette di vivere una dimensione introspettiva, favorisce la contemplazione dei luoghi e di sentirsi parte di quelle comunità. Inoltre, la creazione di un’offerta di qualità stimola la crescita di competenze e professionalità sul territorio e diventa opportunità di occupazione”.



Quest’ultimo appuntamento sarà incentrato sulla formazione, con specifico focus sul prodotto tematico culturale-religioso e sul mercato spagnolo, sui casi di successo a livello nazionale ed internazionale e, nella seconda giornata, sulle prospettive della destinazione Sardegna per i camminatori. Parteciperanno esperti ed operatori italiani e stranieri specializzati, enti ecclesiastici ed Istituzioni regionali, ideatori e promotori di best practices. La mattina della prima giornata sarà aperta dagli aspetti professionalizzanti, il focus sul mercato spagnolo del coordinatore scientifico di Sardinia Tourism C2a Joseph Ejarque ed il modulo formativo di management tenuto da Veronica Scuotto, docente del polo universitario L.Da Vinci di Parigi. Al pomeriggio, si illustrerà una serie internazionale di casi di successo: dalla Rota Vicentina al Chemin du Mont-Saint-Michel, fino al Cammino minerario di Santa Barbara. La giornata sarà chiusa da una relazione su come commercializzare il prodotto “cammini” da parte del tour operator Salvatore Accardi.



La mattina della ricca seconda giornata sarà imperniata sullo “stato dell’arte dei cammini italiani”, con interventi, coordinati dal direttore della casa editrice “Terre di mezzo” Miriam Giovanzana, dell'esponente della Conferenza Stato-Regioni–tavolo sulla formazione Cei-Mibact Paolo Giuntarelli, della guida ambientale ed escursionistica Roberta Ferraris, del tour operator specializzato Alessandra Vergari e di don Jonatan De Marco, direttore nazionale dell’ufficio Pastorale su tempo libero, turismo e sport della Cei. Il pomeriggio sarà interamente dedicato alla presentazione dell’offerta regionale di settore, nello specifico sullo stato di avanzamento dei lavori, su sviluppi e prospettive dei cammini religiosi e storici isolani. Una tavola rotonda finale con il coinvolgimento di tutti i soggetti rappresentanti dei territori coinvolti concluderà i lavori. Infine, venerdì 23, verrà proposto un educational tour per i media e gli operatori nazionali ed internazionali in un tratto del Cammino minerario di Santa Barbara.



Nella foto: Barbara Argiolas e Joseph Ejarque