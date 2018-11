Condividi | Red 22:01 Pubblicato lunedì l´avviso pubblico di selezione per cinque potatori specializzati, due manovali comuni ed un perito agrario. Le domande si possono presentare al Centro per l´impiego entro la giornata di venerdì Cantiere-Alghero: domande ad Alghero



ALGHERO - Pubblicato ieri (lunedì) l'avviso pubblico di selezione per l'avvio del cantiere comunale nel territorio di Alghero per cinque potatori specializzati (muniti di patente di guida B ed abilitazioni all'uso di motosega ed alla scala aerea), due manovali comuni (muniti di patente di guida B) ed un perito agrario (con patentino verde e patente B). Il contratto è a tempo determinato di due mesi (part time trentasei ore settimanali , come da contratto nazionale del lavoro per operai agricoli e florovivaisti). Le candidature dovranno essere presentate al Centro per l'impiego del Comune di Alghero fino a venerdì 23 novembre.