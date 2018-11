Condividi | S.O. 20:05 Dato estremamente positivo per la Sogeaal che chiude il mese di ottobre col 5,2% di transiti rispetto allo stesso mese del 2017. +21% i movimenti e +17,5% i passeggeri internazionali. Attesa per la programmazione F2i Aeroporto: ottobre in crescita ad Alghero +5,2%



ALGHERO - Ottobre in crescita per l'aeroporto internazionale di Alghero gestito dalla Sogeaal. 115.426 i passeggeri transitati nel Riviera del Corallo nell'ultimo mese della summer 2018, 33.587 quelli internazionali e 79.778 quelli nazionali.



+5,2% il totale rispetto allo stesso periodo del 2017. Una crescita spinta dai transiti su linea internazionale, cresciuti del 17,5%, mentre i passeggeri sulle rotte interne segnano una lieve flessione, pari al -1,1%.



Tra i tre scali sardi, quello di Alghero è quello che segna l'incremento maggiore. Il Costa Smeralda si ferma al +3,8% con 198.458 transiti, mentre Cagliari-Elmas segna +3,4% con 366.566 passeggeri ad ottobre.



