Le esperienze di pianificazione urbana iniziate a Barcellona ed affermatesi nel mondo saranno illustrate nel corso dell'incontro pubblico previsto per giovedì sera al Quarter. Sarà lui a coordinare la pianificazione urbanistica della città Alghero: lectio di Joan Busquets



ALGHERO - "La città, il territorio, il suo futuro: Joan Busquets". Le prospettive urbanistiche di sviluppo viste da uno dei più importanti architetti e considerato unanimemente tra i più accreditati nel campo della progettazione di città sostenibili. Le esperienze di pianificazione urbana iniziate a Barcellona ed affermatesi nel mondo saranno illustrate nel corso dell'incontro pubblico previsto per domani, giovedì 22 novembre, alle 19, al Quarter in Largo San Francesco. Sarà proprio l'architetto catalano ad aiutare l'Amministrazione a coordinare la pianificazione urbanistica nelle sue numerose ramificazioni: dal Puc al Pul, passando per i piani di borgata e Centro storico, fino a quello della mobilità e il piano acustico, con l'idea di apportare una visione internazionale.