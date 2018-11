Condividi | Red 8:17 Ieri mattina, il Banco di Sardegna Sassari è partito per disputare il match in programma questa sera, valido per l’ultima giornata di regular season della Fiba Europe cup contro il Falco Vulcano Basket: la Dinamo vola in Ungheria



SASSARI – Ieri mattina (martedì), il Banco di Sardegna Dinamo Sassari è arrivato in Ungheria dove questa sera, alle 19, affronterà la sfida dell’ultima giornata di regular season della Fiba Europe cup. L’avversario che gli uomini di coach Vincenzo Esposito affronteranno a Szombathely è il Falco Vulcano: all’andata, al PalaSerradimigni, finì 104-69.



Una gara importante sotto il profilo della classifica, con l’ultimo tentativo di aggancio del primo posto del gruppo H in caso di sconfitta dello Szolnoki impegnata a Leicester, e con la necessaria reazione alle ultime sconfitte. «Affrontiamo l’ultima partita del girone e, nonostante arriviamo in Ungheria con alcune assenze - commenta Esposito - vogliamo chiudere la regular season con una vittoria».



«Abbiamo bisogno di vincere sia per il morale sia per recuperare la fiducia smarrita nelle ultime settimane. Scenderemo in campo a prescindere dal livello dell’avversario perché il risultato e l’atteggiamento difensivo sono gli aspetti principali da riscattare rispetto alle ultime prestazioni», conclude il tecnico sassarese.



