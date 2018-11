Condividi | A.S. 9:45 Il vicepremier Leghista atteso nelle prossime ore dal tour in Sardegna, sulla Nuova lascia chiaramente intendere che il problema sulla quattro corsie compete ai tecnici dei Ministeri collegati al Movimento 5 Stelle, e precisa: «Mi sembra un non senso farla a due corsie» Salvini scarica sui Ministri 5 Stelle



ALGHERO - «La strada l’ho fatta più volte. Mi sembra un non senso farla a due corsie. È chiaro che c’è un governo su cui andiamo d’accordo su quasi tutto, ma su qualcosa abbiamo visioni diverse». Parole di Matteo Salvini sulla Nuova, che questa mattina pubblica in esclusiva un'intervista al vicepremier leghista atteso nelle prossime ore dal tour nell'Isola [



Parole chiarissime, che lasciano poco spazio all'immaginazione. Salvini scarica le responsabilità sui tecnici espressione dei Ministeri le cui competenze ricadono proprio al Movimento 5 Stelle (Ambiente e Beni Culturali), ma parla chiaramente di voler completare la strada a 4 corsie. Posizione espressa anche dai portavoce locali Pentastellati ma non chiarita dai competenti dicasteri [



L'impasse su cui è sprofondata la Sassari-Alghero diventa così caso-nazionale: in ballo c'è la sicurezza di circa 10mila utenti che ogni giorno percorrono la strada (molti di più in estate) e un investimento da 125 milioni di euro. La ferma presa di posizione del vicepremier, infatti, arriva a meno di 24 ore dalla richiesta di audizione inoltrata all'on. Giorgetti (Lega, segretario generale del Cipe) dagli otto sindaci della Rete Metropolitina [



La questione diventa tutta politica. Se infatti il blocco al progetto Anas e la richiesta di riduzione a 2 corsie del Lotto 1 pare sia assodato essere una ferma convinzione dei competenti tecnici membri della Commissione Via, l'attenzione e la forte presa di posizione del territorio, con tutte le categorie imprenditoriale, sindacali, sociali e istituzionali compatte, fa esplode pesantemente il problema, cui solo l'autorevole intervento politico può mettere rimedio.



E' per questo che tutti gli occhi rimangono puntati sui 5 Stelle, che al netto di confermare lo stallo e respingere le responsabilità addossandole alle precedenti amministrazioni coinvolte [



