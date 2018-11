Condividi | S.O. 11:55 Secondo Porcu e Ferrara il referendum popolare sulla Sassari-Alghero costerà alle casse comunali circa 170mila euro e sarà inutile, senza alcun valore perchè il Comune non ha competenza in materia «Referendum inutile e costoso»



ALGHERO - «170mila euro per una domanda ovvia e inutile. Questo è quanto i cittadini algheresi dovranno pagare per dare una risposta ovvia ad una domanda inutile. Ovvia, perché è come chiedere se vogliamo la pace nel mondo. Inutile perché a prescindere dall’esito il Comune non ha competenza in materia, in quanto i motivi ostativi paventati dal Sindaco sono di carattere tecnico e non certo politico. Questo è il basso livello a cui ha portato la diatriba politica nel quale il sindaco ha trascinato la nostra città».



Inizia così l'intervento dei portavoce algheresi del Movimento 5 stelle Graziano Porcu e Roberto Ferrara sul tema che tanto sta facendo parlare nel mondo politico cittadino e non solo: il destino della quattro corsie Sassari-Alghero ed il conseguente referendum annunciato dal sindaco Mario Bruno (già deliberato in Giunta e il cui iter in Consiglio inizierà il prossimo 26 novembre con l'approvazione del regolamento e del quesito referendario).



«Come può essere plausibile che un sindaco prenda appositamente un aereo pagato dai contribuenti algheresi – si chiedono – e si rechi a Roma dopo aver chiesto una riunione “interlocutoria” e “formale” per discutere con una Commissione tecnica (e non politica) le cui risposte sono vincolanti e, ad oggi, non esiste alcuna traccia di verbale o qualsivoglia prova delle risposte ricevute? Sulla base di questi fatti – insistono Porcu e Ferrara – il nostro caro sindaco, in modo temerario, costruisce un, mai visto in città, circo mediatico, teso a rafforzare le sue conclusioni che, ribadiamo, sono assolutamente prive di qualsivoglia documento».



«Ad oggi infatti l’unico fatto inconfutabile è la messa in sicurezza del finanziamento, grazie all'abnegazione ed all'impegno dell'onorevole Paola Deiana (Movimento 5 stelle)» concludono i due consiglieri Pentastellati di Alghero, Graziano Porcu e Roberto Ferrara.



