Tedde fuoristrada, Balzarini da Toninelli | Slide

ALGHERO - Se la politica locale si spacca e palesa tutte le difficoltà che hanno contraddistinto gli ultimi 15 anni amministrativi, cittadini, imprenditori, commercianti, associazioni e istituzioni chiedono a gran voce la 4 corsie perché «non esiste alcun impedimento alla realizzazione della strada in continuità col tracciato». Il punto definitivo all'interpretazione della norma è stato posto questa mattina (mercoledì) con estrema chiarezza, in occasione della conferenza stampa svoltasi proprio nella sede dell'assessorato ai lavori Pubblici della Regione, con l'assessore Balzarini che annuncia come «la regione stia valutando ogni forma di tutela amministrativa».



Una risposta, seppur indiretta, alle illazioni alla base della frattura politica presente proprio ad Alghero e capeggiata dal forzista Marco Tedde, che lunedì ha raccolto a Porta Terra, Pintus e Conoci del Psd'Az, la Lega, Adriano Grossi di FdI e pochi altri supporter per ribadire come lo stop al progetto derivasse dal «famigerato» Ppr del 2006 (con l'art. 20 in testa che non prevederebbe nuove strade sulla fascia costiera).



Niente di più sbagliato. Alla presenza del direttore generale dell'assessorato all'Urbanistica, l'ing. Balzarini ha sgombrato il campo da qualsiasi illazione «circa la volontà e possibilità normativo-urbanistica di veder completato il Lotto 1 della strada a 4 corsie tra Alghero e Sassari». Presso gli uffici dell'assessorato sono stati proiettate una serie di slide che hanno raccontato l'intero iter di approvazione della Sassari-Alghero dal 1980 ad oggi, chiarendo tutti gli aspetti giuridici e normativi alla base della scelta di comopletare con 4 corsie la SS291. Posizione ferma e decisa, in linea peraltro con quanto dichiarato dal vicepremier Matteo Salvini [



Presenti a Cagliari questa mattina anche molti amministratori locali e il sindaco di Alghero Mario Bruno che ha ribadito come sarà sempre battaglia sino all'ottenimento del risultato: «Continueremo con la mobilitazione - ha spiegato il Primo cittadino che ha spostato la propria sede temporaneamente all'innesto della 4 corsie - dalla raccolta di firme al referendum. Non si può interrompere una strada pianificata dagli anni Ottanta e quasi del tutto completata».