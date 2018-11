Condividi | Red 12:09 Domani, i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione straordinaria nei serbatoio Solotti, sulla strada per il Monte Ortobene. Saranno installate delle nuove apparecchiature di misurazione elettronica Nuove apparecchiature per il serbatoio Solotti



NUORO - Domani, venerdì 23 novembre, i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione straordinaria nei serbatoio Solotti, sulla strada per il Monte Ortobene. Nel dettaglio saranno installate delle nuove apparecchiature di misurazione elettronica che consentiranno di gestire in tempo reale la quantità d’acqua in entrata ed in uscita delle vasche d’accumulo e distribuita nelle reti idriche delle zone servite.



A beneficiarne, sarà l’intero sistema idrico al servizio delle utenze. I lavori saranno eseguiti dalle 8 alle 13: l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte presenti nello stesso serbatoio. Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per evitare disservizi.



