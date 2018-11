Condividi | M.P. 15:36 L’assessora alle Politiche sociali Rosella Nuvoli in merito all’edificio individuato come possibile sede per un dormitorio comunale ha avviato la richiesta alla Assl di consegna gratuita dello stabile di via delle Terme Dormitorio: «troppi investimenti per l´ex ambulatorio Asl»



PORTO TORRES - Lo stabile di via delle Terme che prima ospitava gli ambulatori Asl richiederebbe troppe risorse per la ristrutturazione. «Per due anni abbiamo chiesto alla Ats Sardegna - Assl di Sassari di riaffidarci l’immobile, ma ora non possiamo ritenere soddisfacente la decisione di assegnarci solamente in comodato d’uso lo stabile di via delle Terme. La messa a norma dell’edificio, allo stato attuale, richiede sforzi economici non indifferenti per la manutenzione, un impegno che non possiamo certamente giustificare con un contratto di comodato d’uso magari anche estremamente limitato nel tempo». Così l’assessora alle Politiche sociali, Rosella Nuvoli, commenta la notizia in merito all’edificio individuato come possibile sede definitiva per un dormitorio comunale.



Occorre interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per rendere funzionale lo stabile come pure l'installazione delle docce nei bagni. «Inoltre, ci sono importanti interventi di ristrutturazione da mettere in agenda, compresa la bonifica di parti del tetto. Da questo elenco mancano tutti gli altri acquisti indispensabili per garantire il servizio, come gli arredi. L’edificio – aggiunge l’assessora – è, inoltre, chiuso da quasi cinque anni ed è plausibile che gli investimenti da effettuare siano anche superiori rispetto a quelli preventivati».



Visto l'interesse pubblico e sociale, senza scopo di lucro, che il comune intende avviare, l'ammministrazione chiede alla Assl, «nell'ottica di una leale collaborazione tra gli enti, di avviare l'iter per la riconsegna gratuita al Comune per cessazione dell'utilizzo della struttura a fini sanitari, consentendoci così di riqualificare un immobile in pieno centro, in totale stato di abbandono, e portare avanti un'iniziativa attesa da tanti nostri concittadini in grave difficoltà. In caso contrario – conclude l'assessora – il progetto di realizzare un dormitorio comunale non tramonterà e cercheremo altre sedi adatte ad ospitare questo servizio».