Censimento a Porto Torres: invito a compilare i test

PORTO TORRES - Il Comune di Porto Torres invita le famiglie campione del Censimento permanente, che hanno ricevuto nelle scorse settimane la lettera a casa, a procedere al più presto alla compilazione del questionario online. A differenza delle passate tornate censuarie, il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse.



Allo stato attuale solo una parte delle utenze individuate a Porto Torres ha provveduto alla compilazione. I cittadini che hanno necessità di informazioni possono recarsi il martedì e il giovedì, dalle 10 alle 13, al piano terra del palazzo comunale di Piazza Umberto I.



