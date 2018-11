Condividi | M.P. 22:04 Spaventato e confuso ha trovato rifugio all’ingresso di una abitazione in via Cavour, nel centro storico cittadino. Un cucciolo meticcio di colore nero di circa tre mesi è stato rinvenuto davanti all’uscio di una casa dove la sua mamma lo aveva depositato Porto Torres: cucciolo impaurito soccorso dai volontari



PORTO TORRES - Infreddolito, spaventato e confuso ha trovato rifugio all’ingresso di una abitazione in via Cavour, nel centro storico cittadino. Un cucciolo meticcio di colore nero di circa tre mesi è stato rinvenuto davanti all’uscio di una casa dove la sua mamma lo aveva depositato quasi a proteggerlo dal freddo e dai pericoli. La cagna parte del branco di animali immessi in ambiente dal Comune di Porto Torres, si è poi allontanata lasciando il cagnolino al riparo.



Lì lo hanno trovato alcuni volontari dell’associazione Dna Randagio che in collaborazione con Street Dogs aiutano gli uffici dell’amministrazione comunale a monitorare il fenomeno del randagismo. Un’attività che l’Ente intende implementare con il censimento dei cani presenti nell’area industriale e artigianale. Allertata la Polizia locale il cucciolo è stato trasferito all’interno di gabbiotto presso il canile comunale di Monte Rosè dove attende di trovare una nuova famiglia.



La struttura oltre ad offrirgli la sicurezza di un riparo, cibo e cure fino a nuova adozione, provvede alle vaccinazioni e sterilizzazioni degli animali che si intendono affidare in adozione per smaltire il numero elevato di ospiti nei canili comunali divenuto difficile da gestire. Per il cucciolo si spera che il rifugio sia solo una fase di transizione prima di trovare una nuova casa, un’adozione definitiva come è d’altronde lo scopo del progetto “Adotta un cane”. PORTO TORRES - Infreddolito, spaventato e confuso ha trovato rifugio all’ingresso di una abitazione in via Cavour, nel centro storico cittadino. Un cucciolo meticcio di colore nero di circa tre mesi è stato rinvenuto davanti all’uscio di una casa dove la sua mamma lo aveva depositato quasi a proteggerlo dal freddo e dai pericoli. La cagna parte del branco di animali immessi in ambiente dal Comune di Porto Torres, si è poi allontanata lasciando il cagnolino al riparo.Lì lo hanno trovato alcuni volontari dell’associazione Dna Randagio che in collaborazione con Street Dogs aiutano gli uffici dell’amministrazione comunale a monitorare il fenomeno del randagismo. Un’attività che l’Ente intende implementare con il censimento dei cani presenti nell’area industriale e artigianale. Allertata la Polizia locale il cucciolo è stato trasferito all’interno di gabbiotto presso il canile comunale di Monte Rosè dove attende di trovare una nuova famiglia.La struttura oltre ad offrirgli la sicurezza di un riparo, cibo e cure fino a nuova adozione, provvede alle vaccinazioni e sterilizzazioni degli animali che si intendono affidare in adozione per smaltire il numero elevato di ospiti nei canili comunali divenuto difficile da gestire. Per il cucciolo si spera che il rifugio sia solo una fase di transizione prima di trovare una nuova casa, un’adozione definitiva come è d’altronde lo scopo del progetto “Adotta un cane”.