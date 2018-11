Condividi | Red 11:08 Esperienza, qualità e divertimento per due band, che hanno scelto il live club della Rivera del Corallo come seconda casa. Appuntamento domani e sabato sera Puro malto e Senza base: doppio live al Miramare



ALGHERO - Ci sono band che nella Riviera del corallo sono di casa. Progetti artistici nati fuori dalle mura di Alghero, ma che in questa hanno trovato una seconda casa grazie al Miramare gastro & music pub. Tra loro, spiccano sicuramente due gruppi musicali nati a Sassari all’inizio del Millennio e con alle spalle una lunga ed apprezzata carriera, i Puro malto ed i Senza base. Entrambi si esibiranno dal vivo sul palco del live club di Piazza Sulis questo fine settimana: il Puro malto domani, venerdì 23, ed i Senza base sabato 24 novembre.



La programmazione live del Miramare è continuativa e complessa. Il week-end appena trascorso è stato caratterizzato, come accade a settimane alternate, dalla Friday tribute night, rassegna che porta ad Alghero i concerti delle più importanti tribute band made in Sardinia. A calcare la scena, venerdì scorso, Tieni in tempo in versione acustica. La tribute band cagliaritana degli 883 ha richiamato un folto pubblico di fan ed amanti delle canzoni di Max Pezzali ed è stata capace di entusiasmarlo con uno spettacolo perfetto e curato in ogni particolare. Il giorno successivo è stato il turno dei Cabbijos, progetto turritano capitanato da Gavino Depalmas che, accompagnato dagli storici compagni di viaggio Antonello Bazzoni, Marcello Perra e Paolo Canu, ha fatto ballare e cantare tutta la notte.



L’ultimo fine settimana algherese di novembre si apre domani con il concerto dei Puro malto. La longeva band sassarese vive una sorta di terza giovinezza. Il cambio di line up ha visto l’ingresso di uno degli migliori batteristi sardi, Stefano Romano, affianca i due componenti storici, Antonello Sussarellu e Giovanni Arru, per andare a formare un power trio dalle sonorità puramente rock’n’roll. Sabato, invece, sarà il turno dei Senza base, il quartetto composto da Leonardo Soliveras, Graziano Madrau, Tonio e Puccio Pulino torna in concerto al Miramare dopo l’ultima presenza durante il party di Halloween. Il repertorio è collaudato, un perfetto mix tra pop e rock, tra brani in italiano e successi internazionali il tutto amalgamato dalla grandissima qualità dei musicisti per uno show divertente e dal sentore chiaramente ballericcio. Tutti gli eventi della programmazione del Miramare gastro & music pub sono ad ingresso libero.



