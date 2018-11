Condividi | Red 7:11 Questa sera, la Biblioteca universitaria ospiterà l´evento organizzato dall´Associazione corale “Luigi Canepa”, che vedrà la pianoforte Giovanni Curreli, diretto da Luca Sirigu, alla presenza dell´arcivescovo metropolita Gianfranco Saba Santa Cecilia: concerto a Sassari



SASSARI - La Biblioteca universitaria di Sassari ha instaurato una collaborazione per attività artistiche con l’Associazione corale “Luigi Canepa”, che vedrà la proposta di vari appuntamenti nel corso del 2019. In occasione della ricorrenza di Santa Cecilia, Patrona dei musicanti, questa sera (giovedì), alle 19.30, si terrà il “Concerto per Santa Cecilia”.



Al pianoforte Giovanni Curreli, diretto da Luca Sirigu. Nell'occasione, sarà presente l’arcivescovo metropolita di Sassari Gianfranco Saba. L'appuntamento è alla Biblioteca universitaria, Cappella dell’ex Ospedale Civile, in Piazza Fiume. Commenti SASSARI - La Biblioteca universitaria di Sassari ha instaurato una collaborazione per attività artistiche con l’Associazione corale “Luigi Canepa”, che vedrà la proposta di vari appuntamenti nel corso del 2019. In occasione della ricorrenza di Santa Cecilia, Patrona dei musicanti, questa sera (giovedì), alle 19.30, si terrà il “Concerto per Santa Cecilia”.Al pianoforte Giovanni Curreli, diretto da Luca Sirigu. Nell'occasione, sarà presente l’arcivescovo metropolita di Sassari Gianfranco Saba. L'appuntamento è alla Biblioteca universitaria, Cappella dell’ex Ospedale Civile, in Piazza Fiume.