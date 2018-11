Condividi | Red 10:46 La compagine algherese inizia la stagione 2018/19 con la vittoria di Stefano Piras a Donori e con altri due podi a Siniscola, con Luciano Catogno nella Master 5 e Bianca Maria Manca tra le donne AlgheroBike: nuova stagione ciclocross



ALGHERO - E' iniziata domenica la stagione 2018/19 di ciclocross, e l’Algherobike colpisce subito con due podi: quello di Luciano Catogno e quello di Bianca Maria Manca. A Siniscola, si è gareggiato per la prima prova del Circuito sardo di ciclocross, disciplina principe del ciclismo e già da un paio d’anni in forte ripresa in Sardegna. Infatti, vede avvicinarsi in questa disciplina numerosi giovani, visto che, solo a livello regionale, è concesso anche l’utilizzo della mountainbike, purchè si osservino determinati requisiti.



Il percorso della manifestazione, egregiamente organizzata dal Pedale siniscolese, tracciato vicino al campo sportivo, si presentava degno di una vera ciclocross ed il fango la faceva da padrone. Prima, partenza della prima batteria, dove si scontravano le categorie giovanili (tempo di gara, 30'). Poi, spazio alla seconda partenza, che vedeva impegnati gli Elite ed i Master 1, 2 e 3, i cui i tempi di percorrenza dovevano stare all’interno dell’ora. Dopo 20', infine, la partenza della terza batteria che doveva affrontare 40' di gara. Proprio in quest'ultima, era presente Luciano Catogno che, nella categoria Master 5, affrontava tutta la gara saldamente in seconda posizione e la portava così fino al termine. Invece, per le donne, Bianca Maria Manca si comportava egregiamente viste le condizioni del percorso, chiudendo la prova in terza piazza di categoria.



A Donori, invece, si registrava la presenza in gara del campione sardo Stefano Piras, che disputava la prova di Cross country e, con una delle sue prestazioni eccellenti, conquistava la vittoria nella categoria Master 2 e la terza posizione nella classifica assoluta all’arrivo. Domenica 25 novembre, appuntamento a Sestu per la seconda prova di Ciclocross.



