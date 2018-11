Condividi | A.B. 11:53 Fino al 10 dicembre sarà possibile indirizzare le richieste al Comune di Alghero per le concessioni di suolo pubblico per l´anno 2019. Trascorso tale termine le domande di occupazione di suolo pubblico saranno possibili solo temporanee Tavolini: rinnovo suoli pubblici 2019



ALGHERO - Il Comune di Alghero, nel rispetto dei principi di non discriminazione, non aggravio del procedimento, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende acquisire le varie possibili istanze relative alla domanda per l’occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo o permanente per l’anno 2019, da parte di titolari di pubblici esercizi legittimati a somministrare in modo anche non assistito alimenti e bevande, che garantiscano almeno un servizio igienico ad uso degli addetti e degli avventori.



Fino al 10 dicembre 2018, possono essere presentate le istanze relative all'occupazione suolo pubblico temporaneo e permanente per l’anno 2019. Trascorso tale termine le domande di occupazione di suolo pubblico a carattere permanente per l'anno 2019 non verranno più accettate, sarà possibile presentare le sole domande a carattere temporaneo per l'anno 2019. Le novità introdotte quest’anno, seguendo il principio di semplificazione amministrativa e di non aggravio del procedimento, sono: possibilità di rinnovare il suolo pubblico dell’anno precedente nelle aree non ricomprese nell’elenco inserito nell’Avviso Pubblico; possibilità, nella stessa istanza SUAPE di suolo pubblico per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, di chiedere il rinnovo del suolo pubblico anche per i cassonetti della raccolta differenziata.



Tutte le informazioni, compresa la modulistica e le modalità di presentazione delle istanze sono presenti sul sito istituzionale dell'ente. Per informazioni o chiarimenti inerenti il procedimento gli interessati potranno rivolgersi, il lunedì martedì ed il giovedì dalle ore 11.00 alle 13.00, ai seguenti Uffici: Sviluppo Economico - Alfredo Curcuruto, Tel. 0799978860 - e-mail: a.curcuruto@comune.alghero.ss.it, per quesiti relativi all'art. 11 del vigente Piano Commerciale; SUAPE - Carlo Lollai, Tel. 0799978828 - e-mail: c.lollai@comune.alghero.ss.it, per quesiti relativi al procedimento SUAPE; Ambiente - Paola Madau, Tel 0799978856 – e-mail: p.madau@comune.alghero.ss.it, per quesiti relativi alla procedura ambientale; Comando di polizia Locale – Patrizia Dettori, Tel 0799978127- e-mail: gp.dettori@comune.alghero.ss.it, per quesiti relativi ad aspetti viabilistici.