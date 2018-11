Condividi | S.O. 12:00 Mattia Sanna e Valentino Carta, consiglieri comunali di Oliena, presentano all´attenzione del sindaco e del presidente del consiglio una mozione di solidarietà alle rivendicazioni sulla Sassari-Alghero Sassari-Alghero: mozione a Oliena



ALGHERO - Considerato che la battaglia per la viabilità e i trasporti non può vedere comunità isolate o chiuse dentro la logica del piccolo orticello e valutate le positive ricadute che uno sviluppo efficiente della rete viaria avrebbe a favore delle zone interne, con un innegabile incremento delle presenze turistiche - scrivono i due rappresentanti della lista "Meglio Oliena" in Consiglio comunale - si esprime piena solidarietà al Comune di Alghero e vicinanza nella giusta e condivisibile battaglia, promossa dal sindaco Mario Bruno e dall’Amministrazione comunale, a favore di una viabilità moderna e funzionale, e chiedono l'adozione di un'apposita delibera da indirizzare all’Assessorato regionale ai Lavori pubblici, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai Consiglieri regionali, ai Deputati e ai Senatori del territorio. «E' importante che vi sia uno sforzo comune e condiviso delle istituzioni e della politica, rispetto ad un tema, che riguarda sia la costa, porta di accesso alla Sardegna, che l’interno. In ragione del ruolo fondamentale di questa battaglia, per lo sviluppo di intere aree dell’isola, si chiede uno sforzo collettivo: come la città catalana, anche Oliena rischia di essere tagliata fuori dalla geografia della rete viaria e dai più importanti collegamenti: ponti chiusi, strade fatiscenti, una viabilità interna al collasso rischiano di mettere a repentaglio la sopravvivenza di intere categorie e settori» sottolineano nella mozione presentata in Consiglio ad Oliena, Mattia Sanna e Valentino Carta.



