Scoperta evasione fiscale per quasi 325mila euro

CARBONIA - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso una verifica nei confronti di un’impresa operante a Carbonia nel settore alimentare. L’azione dei finanzieri, orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva e delle imposte dirette, è scattata dall’analisi dei set di informazioni ricavati dallo studio dei database centralizzati, che consentono di disporre di una serie di elementi di conoscenza i quali, integrati tra loro, indirizzano la scelta dei contribuenti nei cui confronti effettuare attività ispettiva su chi presenta maggiori indici di pericolosità fiscale.



La ricostruzione del reddito della società verificata è stata effettuata con l'esame della documentazione fiscale reperita durante le operazioni di servizio incrociata con i dati presenti nello "Spesometro", in cui sono contenuti tutte le informazioni relative alle fatture emesse e ricevute da ogni contribuente titolare di partita Iva. Gli elementi raccolti hanno permesso di accertare che il soggetto verificato, per le due annualità sottoposte a controllo, non aveva presentato le dovute dichiarazioni tanto dei redditi quanto dell'imposta sul valore aggiunto, qualificandosi quale evasore totale, occultando al fisco ricavi per complessivi 324.975euro, con un'evasione Iva di 5mila euro.