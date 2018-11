Condividi | M.P. 20:03 Il sindaco Sean Wheeler di rientro dall´incontro che si è tenuto in via Roma a Cagliari esprime le sue perplessità circa le dichiarazioni dei responsabili di Novamont e Versalis Wheeler: «a rischio il progetto di chimica verde Matrìca»



PORTO TORRES - C'è preoccupazione per il progetto di chimica verde Matrìca. Il sindaco Sean Wheeler di Porto Torres di rientro dall'incontro che si è tenuto in via Roma a Sassari con i rappresentanti della società Eni e gli assessori regionali all'Industria e all'Ambiente, Maria Grazia Piras e Donatella Spano esprime le sue perplessità circa le dichiarazioni dei responsabili di Novamont e Versalis.



«Esco da questo incontro con un senso di profonda preoccupazione – commenta il sindaco Sean Wheeler – avevamo da tempo notizie non confortanti. Ma oggi le aziende della joint venture Matrìca, cioè Novamont e Versalis, hanno dichiarato ufficialmente che non possono garantire il rispetto del Protocollo di intesa del 2011 e proseguire con gli investimenti della "fase tre", prevalentemente a causa di diatribe societarie. Questo, di fatto, sta seriamente compromettendo tutta la filiera della chimica verde». All'incontro hanno partecipato il sindaco insieme al vice sindaco Marcello Zirulia e all’assessore al Bilancio Domenico Vargiu.



Una riunione convocata dalla giunta della Regione Sardegna per discutere insieme a Matrìca del Protocollo d’intesa sulla chimica verde, firmato nel 2011. «Il territorio si deve ribellare immediatamente – prosegue Sean Wheeler – e opporsi a quella che si sta rivelando una grande presa in giro per Porto Torres e per tutto il nord Sardegna. La nostra città non potrà pagare nuovamente il prezzo di una nuova ed ennesima crisi industriale, in un’area già pesantemente martoriata. Ho già chiesto l’impegno del governo: l’esito della riunione è stato comunicato ai ministri Luigi Di Maio e Barbara Lezzi. Inoltre, promuoverò ogni azione per far sentire la nostra voce, per tutelare a tutti costi i posti di lavoro». PORTO TORRES - C'è preoccupazione per il progetto di chimica verde Matrìca. Il sindaco Sean Wheeler di Porto Torres di rientro dall'incontro che si è tenuto in via Roma a Sassari con i rappresentanti della società Eni e gli assessori regionali all'Industria e all'Ambiente, Maria Grazia Piras e Donatella Spano esprime le sue perplessità circa le dichiarazioni dei responsabili di Novamont e Versalis.«Esco da questo incontro con un senso di profonda preoccupazione – commenta il sindaco Sean Wheeler – avevamo da tempo notizie non confortanti. Ma oggi le aziende della joint venture Matrìca, cioè Novamont e Versalis, hanno dichiarato ufficialmente che non possono garantire il rispetto del Protocollo di intesa del 2011 e proseguire con gli investimenti della "fase tre", prevalentemente a causa di diatribe societarie. Questo, di fatto, sta seriamente compromettendo tutta la filiera della chimica verde». All'incontro hanno partecipato il sindaco insieme al vice sindaco Marcello Zirulia e all’assessore al Bilancio Domenico Vargiu.Una riunione convocata dalla giunta della Regione Sardegna per discutere insieme a Matrìca del Protocollo d’intesa sulla chimica verde, firmato nel 2011. «Il territorio si deve ribellare immediatamente – prosegue Sean Wheeler – e opporsi a quella che si sta rivelando una grande presa in giro per Porto Torres e per tutto il nord Sardegna. La nostra città non potrà pagare nuovamente il prezzo di una nuova ed ennesima crisi industriale, in un’area già pesantemente martoriata. Ho già chiesto l’impegno del governo: l’esito della riunione è stato comunicato ai ministri Luigi Di Maio e Barbara Lezzi. Inoltre, promuoverò ogni azione per far sentire la nostra voce, per tutelare a tutti costi i posti di lavoro».